Güney Koreli Belgeselciler Cilo Buzullarında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Güney Koreli Belgeselciler Cilo Buzullarında

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Güney Koreli belgesel ekibi, Hakkari'deki Cilo Buzullarını keşfetti ve eşsiz doğayı görüntüledi.

25.04.2025 14:55
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Güney Koreli belgesel ekibi Cilo Buzullarına hayran kaldı

HAKKARİ - Dünyanın dört bir yanından doğaseverleri kendine hayran bırakan Hakkari, bu kez Güney Koreli belgeselcileri ağırladı. Cilo Buzullarının büyüleyici manzarası eşliğinde belgesel çekimleri yapan ekip, bölgeyi "dört mevsimi bir arada sunan eşsiz bir doğa harikası" olarak tanımladı.

Güney Kore'den gelen 3 kişilik belgesel ekibi, Türkiye'nin doğusunda saklı bir cennet olan Hakkari'nin eşsiz doğasını görüntülemek üzere Cilo Dağları'na çıktı. Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın rehberliğinde gerçekleşen keşif gezisi kapsamında ekip, Cilo Buzullarında çekimler yaparak bölgenin doğal güzelliklerini kayıt altına aldı.

Yaklaşık 3 ay önce sosyal medya üzerinden Emin Noyan ile iletişime geçen ekip, nisan ayında Hakkari'ye gelmek istediklerini ve Cilo Buzullarında belgesel çekmeyi planladıklarını belirtti. Noyan'ın rehberliğiyle yapılan hazırlıklar sonucunda ekip, Hakkari'ye gelerek bu eşsiz doğa yolculuğunu başlattı.

Özellikle Cilo Dağları ve çevresi, doğa sporları tutkunlarının, fotoğrafçıların ve belgeselcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Koreli belgesel ekibi, hem yerel kültürle tanışma fırsatı buldu hem de bölgenin tarihi, jeolojik yapısı ve ekosistemine dair kapsamlı kayıtlar aldı. Ekibin çektiği belgeselin Güney Kore'de doğa temalı bir televizyon kanalında yayımlanması planlanıyor.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Hakkari'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en etkileyici doğa miraslarından biri olduğunu belirterek, "Her mevsimi bir tablo gibi yaşatan bu coğrafyada rehberlik yapmaktan onur duyuyorum. Güney Koreli dostlarımız da Hakkari'nin güzelliğine hayran kaldı" dedi.

Doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi olan Hakkari, son yıllarda artan belgesel ve doğa turizmi ilgisiyle uluslararası tanınırlığını da her geçen gün artırıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli Belgeselciler Cilo Buzullarında - Son Dakika

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