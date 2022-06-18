Güney Koreli müzik grubu "İD" Adana'da konser verdi - Son Dakika
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Güney Koreli müzik grubu "İD" Adana'da konser verdi

18.06.2022 16:25
Güney Koreli müzik grubu "İD" Adana'da konser verdi

Güney Kore Geleneksel Band Grubu "ID" Adanalı müzikseverlerle konserde buluştu.

Güney Kore Geleneksel Band Grubu "ID" Adanalı müzikseverlerle konserde buluştu.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesinde, Kore Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 65'inci, Ankara'da Kore Kültür Merkezi'nin açılışının ise 11'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Park, şöyle konuştu:

"Uzak geçmişte atalarımız Türk halkıyla komşu ve kardeşti. 1000 yıl sonra Türkiye'nin zor duruma düşen Kore'ye yardım için Kore Savaşı'na katılmasıyla yeniden karşılaştık. Kore Kültür Merkezi açıldıktan sonra 'kültür ve sanat yoluyla empati kadar güçlü bir iletişim yoktur' mottosuyla Kore-Türkiye kültür alışverişini büyüterek Kore kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunduk."

Konuşmanın ardından "ID" üyeleri, müzik performanslarını sergiledi.

Kore Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yarın saat 15.00'te de K-Pop İdol Grubu "Ciipher" müzikseverlere buluşacak.

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Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yedi, yüzü tanınmaz hale geldi Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yedi, yüzü tanınmaz hale geldi Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar
Kaynak: AA

Adana, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli müzik grubu 'İD' Adana'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güney Koreli müzik grubu "İD" Adana'da konser verdi - Son Dakika
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