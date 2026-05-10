Gurbetçi Öğrencilere Kitap Dağıttı

10.05.2026 11:55
Almanya'dan Erzincan'a gelen Ersin Bilge, eşek sırtında kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge, eşek sırtındaki kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Kentte bazı köyleri dolaştıktan sonra merkeze bağlı Ulalar 75. Yıl Bayrak İlköğretim ve Ortaokulu'na eşeğiyle gelen gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Kitap ve kırtasiye malzemelerini eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.

Bilge, çocuklara hitaben, Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki Yukarı Kartallı köyünde doğup büyüdüğünü söyledi.

İlkokulu ve ortaokulu yokluk içinde okuduğunu anlatan Bilge, bir hayal uğruna bu yolculuğa çıktığını belirtti.

Bilge, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, sizden tek bir ricam var. Bu ülkenin kalkınması için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin."

Kaynak: AA

