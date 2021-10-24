25. Uluslararası Ankara Caz Festivali sona erdi - Son Dakika

25. Uluslararası Ankara Caz Festivali, müzisyen Ayhan Sicimoğlu'nun Latin All Stars grubuyla verdiği konserle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Caz Derneğince düzenlenen festival, "Cazda Sürdürülebilirlik" temasıyla yapıldı.

Festivalin kapanış konseri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Zafer Parkı'nda ücretsiz düzenlendi.

Başkentli cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Sicimoğlu ve grubu, Latin ezgileriyle dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Birçok izleyicinin orkestranın ritmiyle dans ettiği konserde, Ayhan Sicimoğlu uzun süre alkışlandı.

Sicimoğlu acımasız İtalyan "baba" olacak

Sahneden seyircilerle sohbet eden ünlü müzisyen Sicimoğlu, Ankara konserinin hemen ardından İspanya'ya gideceğini söyledi.

Mini bir İtalyan dizisinden teklif aldığını ve kabul ettiğini anlatan Sicimoğlu, "Acımasız baba Don Rocco karakterini canlandırıyorum." dedi.