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Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı

13.10.2021 00:26

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı

ANKARA - Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, tek perdelik "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da oyunu izledi. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış oyununda, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili yer aldı.

Oyun sorası açıklamalarda bulunan Ersoy, " Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Pandemi sırasında en çok etkilenen şeylerden biri de sanat etkinlikleri. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor. Ayrıca bugün Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü. Güzel bir akşam oldu. Daha nicelerini inşallah seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.

"679 koltuk kapastesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyaroları sahnesi"

Yeni açılan sahnenin Ankara'daki 12. Devlet Tiyarosu sahnesi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pandemi arası girmese 1 yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Yeni açılan Pursaklar Sahnesi Ankara'daki 12. Sahne. 679 koltuk kapastesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyaroları sahnesi. Bunu Pursaklara ve Ankara'ya kazandırmış olmanın haklı gururunu ben yaşıyoruz. Ama özellikle de teşekkür etmemiz gereken bu işin mimarı sayın Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Mustafa Kurt" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Pursaklar Belediye Başkanımızın arzusu ve isteğiyle çok güzel bir devlet tiyatrosu sahnesine kavuştuklarını dile getiren Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Ankara'nın doğusunda batısında kuzeyinde ve güneyinde sahnelerimiz oldu. Ankara'daki en büyük sorun bilet bulamama sorunuydu. Pursaklar sahnemizin açılmasıyla Ankaralılar daha kolay biletlere ulaşacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Pursaklar Belediye Başkanımızın arzusu ve isteğiyle çok güzel bir devlet tiyatrosu sahnesine kavuştuk" diye konuştu.

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı
Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı
Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı
Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı

Devlet Tiyatroları, Pursaklar, Tiyatro, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açıldı - Son Dakika
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