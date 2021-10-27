Başkent ayazını çiçek tasarım yarışması ısıttı - Son Dakika

- Başkent ayazını çiçek tasarım yarışması ısıttı

Hem tasarladılar hem renkli görüntüler oluşturdular

ANKARA - Ankara'da bulunan bir AVM'de çiçek tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmacıların tasarladığı çiçeklerle AVM neredeyse seraya döndü.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde Ankara'da bulunan bir AVM'de çiçek tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Kıyasıya yarışan 10 çiçekçi birbirinden farklı 5 kategoride çiçekler tasarladı, AVM adeta seraya dönüştü. Yarışmacılar, yaptıkları eserlerle önemli olaylara da değindi. Kimi Marmaris'te yaşanan orman yangınlarını anlatmaya çalıştı, kimi kadınları kimi ise yangınlarda yok olan hayvanları.

Yarışmaya bazı ülkelerin Büyükelçi eşleri yarışmada jüri olarak yer alırken ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve birçok isim de izleyici olarak dahil oldu.

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Baran, "Bu yarışmada kim birinci olacak? Hepsi birbirinden güzel gördüğüm kadarıyla. Gerçekten jürimizin işi zor. Allah kolaylık versin" diye konuştu.

Yarışmayı düzenleyen Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Çimen ise, "Ankara'da en güzel çiçek yapılacak. Jüri üyelerimiz de Büyükelçi eşleri. Katılımlarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

10 yıldır çiçekçilik yapan yarışmacı Nazife Öndaş, çiçekleri lalelerden yapmayı tercih ettiğini, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Yarışmanın sonunda 10 çiçekçi içinden Zekai Arapoğlu birinci, İlyas Erdoğmuş ikinci, Kaan Karahan üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara plaket takdim edildi.