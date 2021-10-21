Başkent'te 3 şehrin tanıtım günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Başkent'te 3 şehrin tanıtım günü etkinliği düzenlendi

ANKARA - Ankara'da gerçekleştirilen " Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" etkinliğinde üç ilden gelen yöresel ürünler sergilendi. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 5'incisi gerçekleşen organizasyon, çeşitli müzik ve dans gösterileriyle de renkli görüntülere sahne oldu.

Başkentteki ANFA Fuar ve Kültür Merkezi bu sene 5'incisi düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"ne ev sahipliği yaptı. Baldan kaşar peynirine, çiğköfteden zeytine yüzlerce yöresel ürünün statlarda sergilendiği tanıtım günleri müzik ve dans gösterileri ile de coşkulu anların yaşanmasına neden oldu.

"Kars'ı, Ankara'ya taşımaya çalıştık."

Kars'tan getirdiği ürünleri stantında sergileyen Onur Polatel organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada, Karsta bulunan yöresel ürünlerimizin hemen hemen hepsini getirmeye çalıştık. Çeşitli peynirlerimiz var. Kısaca Kars'ı, Ankara'ya taşımaya çalıştık. Daha üç gün boyunca buradayız. Tahmin ediyorum ki Ankara halkı buraya alışverişe gelecektir. Ürünlerimizi burada sergilemekten mennunuz, bu ürünlerin tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu ürünler yerinden ve güzel olduğu için talepte olacaktır" dedi.

Fuar ziyaretçilerinden Füeheda Güner ise, "Ürünler biraz pahalı geldi. Çok güzel, yöresel. Hoşuma da gitti. Bir tane ürün aldım, gayet güzeldi fakat biraz ucuzlatmaları lazım. Biraz daha dolaşayım, belki bir şeyler daha alırım. Etkinlik güzel. Hem esnaf canlanır, hem de insanlar. Dışarı çıkmış oluyoruz. İletişimde oluyoruz" ifadelerini kullandı.