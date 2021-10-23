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Başkentte "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Başkentte "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülere sahne oldu

23.10.2021 15:37

Başkentte "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülere sahne oldu Ankara'da gerçekleştirilen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" 3'üncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Başkentte " Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA - Ankara'da gerçekleştirilen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" 3'üncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik hem kültür buluşmasına hem de bölgenin ekonomik kalkınmasına yardımcı oluyor.

Bu sene 5'incisi düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yöresel peynirler, ballar, yöresel kıyafet ve oyunlar gibi birçok şey fuarda sergilenirken etkinliğin üçüncü gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

24 Ekim'de sona erecek etkinlik tüm hızıyla devam ederken Kafkas Dansı'nı sergileyen Halk Oyunları Grubu, fuarda dolaşan insanların eğlenmesi için gösteriler düzenliyor.

1986 yılından beri ürettiği ürünleri Ardahan'dan getirip standında sergileyen Osman Demir, "Ardahan Göle'de 1986 yılından beri üretmiş olduğumuz, Göle'mizin dünyada en fazla tabii çiçek türü olan, hayvanlarımızın merada bu çiçeklerden beslendiğinden dolayı dünyanın en kaliteli sütünden üretmiş olduğumuz Göle'mizin peynirlerini halkımıza sunmak için geldik" dedi.

"Normalde harita mühendisiyim ama dede mesleğimi yapıyorum"

Aslında harita mühendisi olan, fuarda stant açan bir diğer esnaf İbrahim Canak, dede mesleğini yaptığını ifade ederek, "Ben İbrahim Canak. Kars'ta peynir işiyle uğraşıyorum. Normalde ben harita mühendisiyim ama dede mesleğimiz. Dedem, babam bu işleri yapıyordu. Ben de üniversite bittikten sonra bu işte devam ettim. Bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Öncelikle insan hayatı çok önemli bir şeydir. İnsanın canından değerli hiçbir şey yoktur. Herkesin doğal beslenmesini öneriyorum" diye konuştu.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ise etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alantar, şöyle konuştu:

"3 gündür buradayız. Ardahan'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız zaten Ardahan'ı tanıtmak. Ardahan'ın potansiyelini, kültürünü, geleneğini, göreneğini, yöresel ürünlerini Ankara'da vatandaşa tanıtmak. Talepler artıyor, güzelleşiyor. Gün geçtikçe Ardahan'ı daha çok tanıyan oluyor gelmek isteyen oluyor. Pandemiye rağmen geçmiş dönemlere rağmen Ardahan baya misafir ağırlıyor. Gittikçe de daha çok artacak".

Başkentte Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu
Başkentte Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu
Başkentte Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu
Başkentte Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu

oyunlar, Ardahan, Harita, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkentte 'Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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