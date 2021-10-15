Başkentte "Rita'nın Ebru Dünyası" sergisi açıldı - Son Dakika

Bohlen, eserlerin satılık olmayacağını. sanatseverlerin beğendiği çalışmaların taktir edecekleri ücret karşılığında kendilerine verileceğini ve gelirin de bir hayır kurumuna bağışlanacağını söyledi.

Almanya 'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'in eşi Rita Bohlen'in Türkiye 'de öğrendiği ebru sanatıyla yaptığı eserlerin sergisinin açılışı yapıldı.

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