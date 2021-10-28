Bursa'da "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" yapılacak - Son Dakika

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılı dolayısıyla organize edilen bilgi şöleniyle anılacak.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında, 14-15-16 Ocak'ta, "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" yapılacak.

"Tanpınar'ın Hayatı", "Tanpınar ve Bursa", "Tanpınar ve Şiir", "Tanpınar ve Deneme", "Tanpınar'ın Hikaye ve Romanları", "Tanpınar'da Şehir ve Medeniyet", "Tanpınar ve Siyaset", "Tanpınar ve Akademi", "Tanpınar'da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler" başlıklarının işleneceği etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından önemli isimler katılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği ev sahipliğinde, Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte sunulan bildiriler, bir kitapta toplanıp yayımlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yad etmek için '60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni'ni gerçekleştireceğiz. Etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından Tanpınar ile ilgili çalışmalar yapmış önemli isimleri davet ettik." ifadesini kullandı.