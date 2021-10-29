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Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar - Son Dakika

Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar

29.10.2021 21:58

Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar 54 metrekare boyutunda Türk bayrağı Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde dev Türk bayrağı açtılar.

Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar

54 metrekare boyutunda Türk bayrağı

ANTALYA - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde dev Türk bayrağı açtılar. Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, "Bizler Sualtı Topluluğu olarak, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak, Türk gençleri olarak var olduğumuz sürece bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız" dedi.

AÜ Sualtı Topluluğu öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu başkanlığında Cumhuriyet'in 98. Yılına özel Antalya Yat Limanında 54 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açtı. 16 kişilik ekip soğuk suya aldırmadan denizde dalış yaparak, su yüzeyinde bayrak açma etkinliği düzenledi. Öğrenciler denizde ayrıca, Atatürk flaması ve Akdeniz Üniversitesi flaması da açtı.

"Bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız"

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir bayrak açma etkinliği yaptık. 54 metrekare boyutunda bir Türk bayrağı, Atatürk flaması ve üniversitemizin flamasını açtık. ABC dediğimiz ekipmanlarla su üzerinde 16 topluluk üyesi arkadaşımız ile bu etkinliği gerçekleştirdik. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizi saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler Sualtı Topluluğu olarak, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak, Türk gençleri olarak var olduğumuz sürece bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız" diye konuştu.

"Gençliğimizin Atatürk'e ve Cumhuriyete sahip çıkması bizi mutlu ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun bugün denizde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya Yat Limanında Türk bayrağı, Atatürk posteri ve üniversitemizin bayrağını açtılar. Bugün bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş yıldönümü. Bu kapsamda öğrencilerimiz etkinlik yaptı. Gurur verici bir olay. Gençliğimizin Atatürk'e ve Cumhuriyete sahip çıkması bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar
Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar
Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar
Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar

Akdeniz Üniversitesi, Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyetin 98. Yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar - Son Dakika


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