Düzce'deki yaylalara sonbaharın renkleri hakim oldu - Son Dakika

Düzce'nin Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırlarının birleştiği noktada yer alan, içerisinde gölet ve çam ağaçlarının bulunduğu Pürenli Yaylası, güzelliğiyle Doğu Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

Düzce'ye 28 kilometre mesafedeki 1400 rakımlı yayla, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kente yakınlığı nedeniyle de doğa tutkunlarınca tercih ediliyor.

Hafta sonları doğa turlarının yapıldığı yaylaya gelenler, yol üzerindeki Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nı da ziyaret etme fırsatı yakalıyor.

Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunuyor.

Yaylalarda çadır ve karavan kampı yapabilen ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir edilebiliyor.

"Bir mevsim değil, adeta sanat eseri"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, Allah'ın bölgeye doğal güzellik anlamında çok cömert davrandığını belirterek, "Bu bölgede sonbahar bir mevsim değil, adeta sanat eseri. Misafirlerimiz gelsinler, ağaçların sonbaharda dökülen yapraklarını seyretsinler." dedi.

Düzce ormanlarının büyük bölümünün kayın ve sarıçam ormanlarından oluştuğunu aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde vatandaşlarımız evlerinde veya iş yerlerinde durmaktan bunaldılar biliyorsunuz. Pandemi biraz hafifledi, ardından sel ve yangın gibi afetler oluştu. Bu nedenle vatandaşlarımız çok fazla yaylaya çıkamadı. Şu anda bu yasaklar kalktı. Vatandaşlarımız pandemi tedbirlerine uyarak yaylalarda gezebilirler."

"Sonbaharın yeşil, kırmızı, kahverengi tonları, insanı iyi hissettiriyor"

İstanbul'dan Pürenli Yaylası'na gelen Murat Seçer ise şehir hayatından uzaklaşmak için arkadaşlarıyla yaylalara çıkıp kamp kurduklarını anlattı.

Yılın her ayında bir veya iki kez bu tarz aktiviteler yapmaya çalıştıklarını aktaran Seçer, "Kamp hayatını seviyorum. Şehirden bu şekilde 2-3 gün kaçmak güzel oluyor. Yapmayanlara da tavsiye ederim. Özellikle sonbaharda kamp yapmak insanı tamamen dinlendiriyor. Sonbaharın yeşil, kırmızı, kahverengi tonları, insanı iyi hissettiriyor." diye konuştu.