Erzurumlu öğrenciler kentteki tarihi mekanları gezdi - Son Dakika

Erzurum'da öğrenciler, "Tarihimizi görüyoruz" etkinliği kapsamında kentteki tarihi mekanları gezdi.

Palandöken Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, tarihi Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi gibi birçok tarihi alanı ziyaret etti.

Öğrenciler ziyarette tarihi mekanlar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Gençlik lideri Fırat Ceyhan, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik merkezi gönüllüleriyle 'çok gezen mi bilir çok okuyan mı' sorusuna tarihi yerleri öğrencilerimizle gezerek cevaplamaya çalıştık. Oldukça yoğun ve tarih bilinci bakımından faydalı bir gezi oldu." dedi.