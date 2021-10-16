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KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu - Son Dakika

KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu

16.10.2021 17:57

- KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu Hattat Müzehhip Muhammet Mağ'ın eserlerinin sergilendiği, Üsküdar KahVEsanat Sergi Salonunda "Berceste" isimli sergi sanat severlerle buluştu.

- KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu

İSTANBUL - Hattat Müzehhip Muhammet Mağ'ın eserlerinin sergilendiği, Üsküdar KahVEsanat Sergi Salonunda "Berceste" isimli sergi sanat severlerle buluştu.

Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Uncular Caddesi'nde bir adreste bulunan sergi bugün sanat severlerle buluştu.Belkıs Kamut Aktürk küratörlüğünde düzenlenen ve Hattat Müzehhip Muhammet Mağ'ın sergilenen eserleri sanat severler ile buluştu.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Hattat Muhammet Mağ, "Bu hattın ıhikmeti ve ifade edebilme biçimi, çizginin estetik değerlerinin on bir eserle evrensel camiada hat sanatının hak ettiği yeri alabilmesi için bir başlangıç sergisidir. On bir eser de tamamen sanatsal değerler göz önünde bulundurularak icra edildi. Bu şekilde toplumun ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu çalışmaların diğer çalışmalardan tek farkı ahilik kağıt üzerine yazılmadı. Tamamen doku ve fon üzerine kamış kalem ve mürekkeplerle yazıldı. Burada tamamen temel sanat argümanlarını görebileceksiniz on bir eserde. Biraz iddialı ama her yeni bir şeyin, her yeni bir başlangıcı bir iddiası vardır. Umarım hem şahsım hem ardımızdan gelen nesle başlangıç olarak bir heyecan verir ve daha güzellerini görme imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

Küratör Belkıs Kamut, "Berceste sözler dedik. Sözlerin unutulmaya yüz tutmuş bu güzel latif sözleri, seçkin sözleri yazıya dönmüş halini siz sanatseverlere sunmak istedik. Hepsi birbirinden keyifli. Aslında sorsanız herkesin bildiği, herkesin hakim olduğu bu sözleri hat sanatının en güzel isimlerinden biriyle Muhammet Mağ ile açığa çıkarmak istedik. Maşallahla başlamak istedik sergiye zira maşallahın içinde övmeyle beraber nazardan korunma hali var. ya hafızla devam etmek istedik. ya hafızın koruma korunma Korunma manasına bu hale sığınmak istedik. Besmele dedik, zira Seba Melikesi Belkız'ın Hazreti Süleyman'la olan sohbetine, ondan sonra besmelenin hissettirdiği azamete vurgu yapmak istedik. ya Şafi dedik. Şifanın istendiği yüce makama uygun olarak o makama sadık kalarak edeple güzel bir iş sunmak istedik. Elhamdülillah dedik. Olan oldu. Biten bitti. Hamd Allah dedik. Onun üzerine üstümüze sinen sakinliği, sükuneti vurgulamak istedik. Yazılar hiçbiri yeni değil. Hepsi kadim sözler, hepsini biliyoruz. Fakat biz bu kadim sözleri kahvenin hatırıyla birleştirmek istedik. Üsküdar'da bu keyifle bu mekanda sergimizi açmak istedik" şeklinde konuştu.

KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu
KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu
KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu
KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu

Berceste, Üsküdar, Estetik, Hattat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat KahVEsanat sergi salonu Berceste eserleri Üsküdar'da sanat severlerle buluşturdu - Son Dakika


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