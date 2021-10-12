Üye Girişi
Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu

12.10.2021 13:51

Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu Malatya'nın tescilli ürünlerinden olan 'Haşhaşlı dut pestili' birçok ev kadının da ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu

MALATYA - Malatya'nın tescilli ürünlerinden olan 'Haşhaşlı dut pestili' birçok ev kadının da ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadın dayanışması ile yapılan haşhaşlı dut pestilleri, kış aylarının da vazgeçilmez damak tatlarından biri.

Malatya'nın Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan 'Haşhaşlı dut pestili' birçok ev kadınının da ev ekonomisine katkı sunuyor. Damak tadı ile kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan dut pestili için şu sıralar ise hummalı bir çalışma yürütülüyor. Malatya'da yetişen dutlardan yapılan pekmezin bulamaç haline getirilip içerisine haşhaş atılarak yapılan pestil, kadınlar tarafından yaz ve sonbahar aylarında yapılıp kış aylarında ise damakları tatlandırıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Tecde Mahallesinde kadınların bir araya gelerek yaptıkları pestili bir alan bir daha istiyor. Pestilin dut pekmezi aşamasından başlayarak son haline kadar hummalı çalışan kadınlar, yaptıkları ürünlerin güvenilir, sağlıklı ve doğal olduğunu belirtiyor.

"Tescilli marka demek güvenilir demek"

Her yıl arkadaşlarıyla bir araya gelerek pestil yapan Halime Polat, pestil yapmanın çok zahmetli olduğunu ve dutun pestil aşamasına gelene kadar birçok yoldan geçtiğini söyledi. Yapım aşaması ile ilgili bilgiler veren Polat, "Önce dutumuzu kaynatıyoruz, sonra şire aşaması var. Ondan sonra bulamaç aşamamız var. Bulamacı özel astar bezlerimiz var. Hep birlikte sereriz. Ondan sonra kuruturuz. Çekme aşaması, çekmeden sonra en son katlama. Elimizin emeği birlikte yaptığımız bir olay. Katkısız madde doğal ve güvenilir. Her yerden her şey yenilmiyor. Ama bu kendi elimizden olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz da satabiliyoruz da. Pekmezlerimizi kendimiz yapıyoruz. Yapmasak bile yaptığımız yerden alıyoruz. Güvenilir olduğu için satışlarımızda artış oluyor. Tescilli marka güvenilir marka. Kim olsa alır. Tecde pestilleri yıllardır satılan bir ürün tescillenince de muhakkak ki daha güzel oldu. Müşteri memnuniyetimiz yüksek. Ürünlerimiz güzel, temiz çalışıyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun. Onun için bu kadar alıcısı var" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizi doğal, katkısız, şekersiz ve sağlıklı"

Kadın dayanışmasıyla yıllardır sipariş üzerine pestil yaptıklarını ifade eden Hatice Koç ise "Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli biz 10-15 senedir pestil yapıyoruz. Mayıs ayında kuru dutla başlıyoruz. Ekim-Kasım'a kadar da devam ediyoruz. Satılır diye yapmıyoruz. Müşteri isterse sipariş üzerine yapıyoruz. Alan yiyen gayet memnun. Yaş duta şeker ilave etmiyoruz. Tecde denilince akla pestil gelir. Biz kadın dayanışmasıyla yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaş dut zamanı dutu salla, getir ez, kaynat, tekrar şire yap, bulamaç kaynat, tekrardan ser çek. Baya bir emek. Ürünümüz, doğal, lezzetli, katkısız, şifa kaynağı çok güzel yiyen herkese tavsiye ediyoruz. Ben bir kilo bir eve veriyorsam arkası geliyor. Bulamaç çocuklara da faydalı. Pekmezi çocuklarımıza yediremiyoruz ama pestili seve seve yiyorlar" diye konuştu.

Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu
Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu
Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu
Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu

Sonbahar, Malatya, Patent, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi 13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti 13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 13:37 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar 13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi 12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi
13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı         
13:44
Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var         
13:32
ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı         
13:27
İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi         
13:10
WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde         
12:27
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 14:00:42. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement