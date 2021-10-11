"La Traviata"dan uyarlanan rejili konserin prömiyer hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yarın prömiyerini gerçekleştireceği İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konserin son provasını yaptı.

Konser hazırlıkları kapsamındaki son prova, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Provada sahne alan solistlere, şefliğini Davide Damiani'nin üstlendiği orkestra eşlik etti.

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer de hazırlıkları izledi.

Yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserin rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak. Orkestra şefliğini Davide Damiani, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstleneceği eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan yürütecek.

Tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek olan "La Traviata" eserinin anlatımı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan tarafından yapılacak.

MDOB sanatçıları Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Eylem Demirhan Duru ve Cengiz Sayın konserde solist olarak sahne alacak.