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60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu - Son Dakika

60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu

07.10.2021 13:22

60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu -Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde İdyma antik kentinin uzantısı Akyaka kalesinde askerlerin temiz su ihtiyacını karşılamaları için toprak altında 60 metre uzunluğunda tonozlu tünel bulundu Kazı çalışmaları bir yıl önce başlayan...

60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu

- Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde İdyma antik kentinin uzantısı Akyaka kalesinde askerlerin temiz su ihtiyacını karşılamaları için toprak altında 60 metre uzunluğunda tonozlu tünel bulundu

MUĞLA - Kazı çalışmaları bir yıl önce başlayan Ula'nın Akyaka Mahallesindeki Ortaçağ kalesinde kale ve sur duvarlarının konservasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kazı ve konservasyon çalışmaları esnasında kalenin kuşatma esnasında askerlerin temiz su ihtiyacını karşımaları için Kadın Azmak deresine bakan bölümde toprak altında 60 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde merdivenli tonoz tünel bulundu.

2 bin 700 yıllık bir geçmişe sahip

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Doç. Dr. Abdulkadir Baran tarafından yürütülen Cumhurbaşkanı Kararlı İdyma antik kenti kazı çalışmaları, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Ula Belediyesinin destekleriyle kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Ula ilçesi Gökova Mahallesinde yer alan ve büyük ihtimalle 4 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan İdyma antik kentinin Akyaka'nın batısındaki Maden iskelesi mevkiinden Gökova'nın doğusundaki Ataköy mahallesine kadar yayılım gösteren antik dönem mahallerinden birisi olan Akyaka'daki İnişdibi mevkiinde, azmak kenarında bulunan alçak tepe ele geçen verilere göre 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip.

Kazı çalışmaları tamamlanıyor

Antik dönemde deniz kıyısında yer almış olması muhtemel olan tepe tüm çağlar boyunca önemini korumuştur ve tepenin üst kısmında daha eski sur duvarları üzerinde günümüze değin iyi durumda korunagelmiş bir kale MS 12.yy'da inşa edilmiş. Yapılan kazı çalışmaları Ortaçağ Kalesinin Selçuklular döneminde de kullanılmış olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 40 dönümlük alanda ot ve bitki temizliğinin tamamlanmasının ardından 600 metre uzunluğundaki Bizans kalesinin surlarının konservasyon öncesi kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Askeri garnizon olarak inşa edilmiş

Askeri bir garnizon olarak inşa edilmiş ve büyük ihtimalle savaşmaksızın Selçuklular tarafından ele geçirilmiş olan kalenin ilgi çekici yapılarından birisi de kalenin güneyinde duvar içinde tonozlu girişi bulunan ve tepenin güney bitimine değin ulaşan tonozlu tünel yapısı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Baran, "İşçiliği kale ile çağdaş bir dönemde inşa edilmiş olduğunu gösteren toprak altındaki tünelin bazı bölümlerinde tonoz kısmı tahrip olmakla birlikte giriş kısmındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bölümü oldukça iyi durumda korunmuş. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tünelin iç kısmında kazı çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 60 metre uzunluğundaki tünelin güney bitiminin kazıları yapılırken, kapalı bir bitimi olduğu görüldü. Tünelin orijinalinde toprak altında yer aldığı ve büyük ihtimalle kale içindekilerin kuşatma sırasında düşmanlara gözükmeden tepe bitimindeki bugün de Azmak'ı oluşturan temiz su kaynağına ulaşması için yapılmış" dedi.

Akyaka'nın deniz, kum ve güneşine kültür turizmi de eklenecek

Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'in destekleriyle sürdürülen İdyma antik kenti kazı çalışmaları bölgede bulunan önemli bir antik kentin açığa çıkartılarak ziyaret edilebilir hale gelmesini sağlayacak. Kazı ekibinin çalışmaları sonrasında insanların rahatlıkla gezebileceği, görebileceği hale getirilecek kalıntıların bölgeye ekonomik katkı sağlayacak duruma gelmesi amaçlanıyor. Deniz, kum, güneşin çok güzel yaşandığı Akyaka'da turizmi 12 aya yayarak kültür turizmini canlandırması hedefleniyor.

60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu

Turizm, Akyaka, Muğla, Ula, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu - Son Dakika
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