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Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi - Son Dakika

Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi

07.10.2021 11:27
Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi

Yazar Eda Gökçeli'nin, 2020 yılından 1933'ün Hitler Almanyası'ndan kaçmak için, Abraham Salwatowski'ye ulaşmaktan başka şansı olmayan Olivia'nın hikayesini anlatarak zamanın ve insanların yaşamdaki dönüştürücü etkilerine dikkat çektiği "Abraham Geçmiş Değişir" adlı romanı, büyük beğeni topladı.

Yazar Eda Gökçeli'nin, 2020 yılından 1933'ün Hitler Almanyası'ndan kaçmak için, Abraham Salwatowski'ye ulaşmaktan başka şansı olmayan Olivia'nın hikayesini anlatarak zamanın ve insanların yaşamdaki dönüştürücü etkilerine dikkat çektiği "Abraham Geçmiş Değişir" adlı romanı, büyük beğeni topladı.

"Abraham-Geçmiş Değişir" adlı romanı ile VII. Golden Palm Awards  kapsamında "Yılın Yazarı" ödülünü kazanan Yazar Eda Gökçeli, eserinde farklı zaman çizgisinde yaşayan insanların yollarının kesiştiği dönemleri ele aldı.

Romanda, Olivia'nın 2020 yılından başlayıp 1933 Almanya'sında kendini bulduktan sonra Yahudi soykırımından kaçmak üzere İngiltere'den Amerika'ya giden gemiye binip orada yaşayan ünlü fizikçi Abraham Salwatowski'yi bulmak için verdiği mücadeleyi 2026 yılının İstanbul Cevahir Bedesteni'ne kadar uzanan biçimde anlattığını söyleyen Gökçeli, "Olivia'nın günümüze dönmek için zamanda yolculuk projesiyle ünlü fizikçiyi bulmaktan başka çaresi yoktu. Salwatowski'yi, günümüze dönmenin tek yolu olarak gördü. Abraham Salwatowski en verimli projelerini o dönemde İkinci Dünya Savaşı öncesi Amerika'ya göç ettiğinde geliştirmişti. Uçak kazası geçirerek hayatını kaybetmeseydi, projeleri teoride kalmayacaktı. Olivia'nın kendi zaman çizgisine dönebilme ihtimali Abraham Salwatowski'ye ulaşmasına bağlıydı" diye konuştu.

KADINLARIN GÖZÜNDEN 'HİTLER ALMANYASI'

Theseus Yayınevi aracılığıyla raflardaki yerini alan romanın, kitabın baş kahramanı Olivia'nın akıllı telefon aracılığıyla kendini Hitler döneminin Almanya'sında bulmasıyla başladığını söyleyen Gökçeli, "Romanda, çok sayıda eserde savaş sahneleriyle işlenen Hitler Almanyası'nı sosyolojik unsurlarıyla ele aldım. 1933 yılında Hitler'in iktidara geldiği dönemde gerçekleşen Islah Reformu ile kadınların istihdamı kısıtlandı. Alman ırkından olmayan kadınlar, sosyal hayattan uzaklaştırıldı. Kitabımla Hitler Almanyası'nın kadınlar üzerindeki baskıcı tutumundan da bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK İMKANSIZLIKLAR ÇIKMAZI

Kitabında teknolojik imkansızlıkların Olivia'nın ünlü fizikçiyi arayışını zorlaştırdığını belirten Gökçeli, "Olivia üzerindeki sosyal baskının yanı sıra, teknolojik imkansızlıklarla büyük zorluklar yaşadı. Akıllı teknolojilerin hakim olduğu bir dönemden neredeyse 70 yıl öncesine gitmişti. Dilini bilmediği bir ülkede ve ait olmadığı bir zaman diliminde mahsur kalmıştı. Kadınların çalışması kısıtlandığı için hayatını idame ettirmekte zorlanıyordu. Abraham'a ulaşması için Almanya'dan Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. Bunun için ne parası, ne de kimliği vardı" dedi.

FARKLI DURAKLARDA MEŞAKKATLİ YOLCULUK

Romanında Olivia'nın Almanya'dan başlayan zaman yolculuğunun Amerika, İngiltere ve İstanbul Cevahir Bedesteni'ndeki duraklarını farklı amaçlar için kullandığına değinen Gökçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya, türlü imkansızlıklara rağmen Olivia'nın yeniden kimlik bulduğu ve para biriktirdiği ülke. Orada Yahudi asıllı bir kadınla kurduğu arkadaşlık sayesinde Amerika biletine kavuştu. İngiltere, Amerika'ya geçiş için yol gösterici oldu. Olivia'nın amacı Amerika'ya gidip Abraham'a ulaşmaktı. Ancak İngiltere'deki gemi yolculuğu sırasında bir adamla tanışınca, işler iyice sarpa sardı. İstanbul Cevahir Bedesteni'nde ise boyutlar arası bir tünel olduğuna inanılıyordu ki Olivia 'nın buraya uzanan serüveni, yeni zorluklara gebe kalacaktı."

"ABRAHAM'I JOHNNY DEPP'İN OYNAMASI EN HEYECAN VERİCİ HAYALİM"

2019'da Albert Einstein'in Berlin'deki yazlık evini ziyareti sırasında kurguladığı romanında, her ne kadar geçmişten bugüne uzanan zaman yolculuğuna yer verse de 2026 yılı teknolojilerinin özellikle sağlık konusundaki tedavi edici etkilerini de satır aralarında işlediğini dile getiren Gökçeli, "Romanım günün birinde bir filme konu olursa, Abraham'ı Johnny Depp'in oynaması benim için oldukça heyecan verici olur" diye konuştu.


Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi
Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi
Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri, England, Almanya, Gökçeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ödüllü yazardan çizgi dışı zamanda yolculuk hikayesi - Son Dakika


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