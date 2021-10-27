Rus piyanist Alexander Malofeev, 14 Kasım'da İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Rus piyanist Alexander Malofeev, 14 Kasım'da "Bir Rus Kışı" başlıklı konserde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, festivalin kapanışının ardından 14 Kasım'da tek seferlik özel bir konser gerçekleştirecek.

Festival, Rus piyanist Alexander Malofeev'i, genç şef Finnegan Downie Dear'ın yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ağırlayacak.

Malofeev, "Bir Rus Kışı" başlığını taşıyan konserde, romantik piyano repertuvarının incisi, Rachmaninov'un 2. Piyano Konçertosu ve Mendelssohn'un en neşeli yapıtı "İtalyan"ı seslendirecek.

Corriere della Sera'nın "Rus piyano geleneğinin son fenomeni" olarak nitelendirdiği, 21. yüzyılın genç piyanisti Malofeev, Rachmaninov'un duygulu dünyasını zirveye taşıyan piyanist olarak tüm dünyada ayakta alkışlanıyor.

Şef Finnegan Downie Dear'ın yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserin biletleri 28 Ekim'de satış sunulacak.