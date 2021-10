"Igor Stravinsky 50. Ölüm Yıl Dönümü Konseri" 22 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Denizbank konserinde, şef Can Okan yönetimindeki orkestra, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil'e eşlik edecek.

Konserde 1961'de Çek Milli Kütüphanesi'nde bulunarak literatüre kazandırılan Haydn'ın viyolonsel konçertosu Re Majör No.2 ile Stravinsky'nin sahne ve kostüm tasarımı Pablo Picasso'ya ait olan bale eseri Pulcinella Süiti, klasik müzikseverlerle buluşacak.

Rus besteci, piyanist ve orkestra şefi olan Stravinsky; bale ve opera için yazdığı kompozisyon ve partisyonlarla tanınıyor. Müziğinde Batı ezgilerini Rus tarzıyla beraber harmanlayan, bestelerinde caz ve barok etkilerine sıkça rastlanan Stravinsky, "Symphony of Psalms", "The Soldier's Tale", "The Rite of Spring" gibi çalışmalarıyla biliniyor.