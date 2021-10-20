- Emekli polis bütün siyasilere şiir yazdı

Bütün siyasetçilere şiir yazan emekli polis kitap çıkardı

BURSA - Bursa'da emekli polis, Türkiye'deki bütün siyasetçilere şiir yazıp kitap çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde polislik yaptıktan sonra emekli olan Adnan Yücesoy, şiire olan merakını siyasi liderlere şiir yazarak gösterdi. Yücesoy, "Şiirlerle Erdoğan" ismini verdiği kitabında, Türkiye'deki siyasetçiler için yazdığı şiirleri topladı. Yazdığı şiirlerde kimi siyasetçileri överken, kimilerini ise yerdi. Kitabında 154 şiir bulunan şair, ilk baskısında bin tane çıkarttığı kitabının masrafını kendi bütçesinden karşıladı.

Şiir yazmayı çok sevdiğini ifade eden Adnan Yücesoy, "Ben 25 yıl polis olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra kendimi şiirlere verdim. İlk kitabımı çıkardım. Kitabımda 154 adet şiir var. Türkiye'de hayatta olan ve vefat etmiş olan siyasi liderlere şiir yazdım. Şiirlerimde kimi siyasetçiyi överken, kimini ise yerdim. Şiirlerimde ülkemizdeki gerçekleri yansıtmaya çalıştım. Bu ülkede kim neyi nasıl yapıyor, kim bu vatana nasıl hizmet etmiş, bunları anlattım. Bu kitabı kendi bütçemle bastırdım. İlk baskıda bin nüsha basıldı" dedi.