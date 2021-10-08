Son dakika haberleri! Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazıların bu sezonki bölümü tamamlandı - Son Dakika

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının bu sezonki bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, AA muhabirine, antik kentte kazı çalışmalarına bu yıl eylül ayında başladıklarını söyledi.

Kazıların bu yıl, 3 yıl aradan sonra tekrar başladığını dile getiren Temür, "Çalışmamızı 25 kişilik ekiple yaptık. Kazı çalışmamız 28 gün sürdü. Bugün itibarıyla kazımızı tamamlamış durumdayız. Bu yılki kazılara Bizans Kilisesi'nde devam edildi. Çalışmalar sırasında kilisenin apsisi önünde 3 mezar tespit edildi. Mezarlardan ikisinin yetişkin, diğerinin ise 10-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünüyoruz. İleriki senelerde de burada kazı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda milattan önce 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında milattan sonra 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etmiş, 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlanmıştı.