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"Türkiye'nin Oscar"ı Altın Portakal, sinema dünyasını ağırlıyor - Son Dakika

"Türkiye'nin Oscar"ı Altın Portakal, sinema dünyasını ağırlıyor

08.10.2021 11:07

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan "Anadolu Leoparı" filminin yönetmeni Emre Kayiş, festivalin duraksamadan sürmesinin önemli olduğunu belirterek, "Türk sineması büyüyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan "Anadolu Leoparı" filminin yönetmeni Emre Kayiş, festivalin duraksamadan sürmesinin önemli olduğunu belirterek, "Türk sineması büyüyor. Salgın sonrası toparlanma sürecine girdi." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor. Jüri üyeleri, dereceye girecek filmleri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Filmlerin gösterimi gerçekleştiriliyor. Yönetmen, yapım ekipleri ve oyuncular da seyirciyle buluşuyor.

Yarışma filmlerinden "Anadolu Leoparı"nın yönetmeni ve Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesi Emre Kayiş, AA muhabirine, dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdikleri filmin Türkiye'de ilk gösteriminin 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldığını söyledi.

Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan'ın paylaştığı filmin ödülle döndüğünü anlatan Kayiş, Altın Portakal'ın Türkiye'nin önemli festivallerinden biri olduğunu kaydetti.

Festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Kayiş, salgın süreci kapsamında ilk defa seyirciyle film izlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yeni projeler üzerine de çalıştığını aktaran Kayiş, şöyle konuştu:

"Altın Portakal'da yıllarca yaşayan filmleri izledik, izleyerek büyüdük. Türkiye'de gelenek oluşturmak önemli bir güç. O yüzden oluşturulmuş tüm geleneklerin ciddi şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum. Festivalin, bu salgın sürecinde zor koşullarda son derece iyi yapıldığını düşünüyorum. Festivalin hep sürmesi, hiç duraksamaması gerektiğini düşünüyorum. Sinema çok önemli. Salgından dolayı bir dönem sinema salonlarına gitmek mümkün olmadı. İnşallah en kısa zamanda eski normale döneriz. Sinema sektörü salgın süreci sonrası toparlanma sürecine girdi. Artık salonlarda izleyebilmek mümkün."

"Film yapılmaya devam edilmesi önemli"

Türk sinemasından film ve dizilerin yurt dışında da ses getirdiğine, ödüllerle dönüldüğüne dikkati çeken Kayiş, "Türk sineması büyüyor. Salgın sonrası toparlanma sürecine girdi. Üretim yapmaya devam eden önemli yönetmenlerin haricinde pek çok yeni ses var. Bu bana mutluluk veriyor. Film yapılmaya devam edilmesi önemli. Daha çok kişinin film yapabilmesi için film fonlarının çeşitlenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Oscar ı Altın Portakal, sinema dünyasını ağırlıyor
Türkiye'nin Oscar ı Altın Portakal, sinema dünyasını ağırlıyor

Altın Portakal, Türkiye, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Türkiye'nin Oscar'ı Altın Portakal, sinema dünyasını ağırlıyor - Son Dakika


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