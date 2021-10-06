Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecek - Son Dakika

Denizli'de bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin 14-17 Ekim arasında altıncı kez sanatseverlerle buluşacağı belirtildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak bienalin birçok ilke de ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. İlk kez cam yarışması ve podyumda giyilebilir cam defilesinin yapılacağı bienal büyük ses getirecek. Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show', ilk kez Türk cam sanatçılarınca icra edilecek. Birbirinden yetenekli 40 Türk cam sanatçısı, eserlerini bir sergi salonunda değil podyumda kendi üzerlerinde sergileyecek. Türkiye'nin farklı illerinden katılan ve birbirinden kıymetli cam sanatçılarının yanı sıra İtalya, ABD, Kanada, Mısır ve İsviçre'den katılacak cam sanatçıları, gösteriler ve sunumlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilkini 2011'de düzenledikleri bienali istikrarla sürdürdüklerini, bu yıl da ses getirecek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.