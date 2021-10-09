UNESCO Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladılar - Son Dakika

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UNESCO Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladılar

KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen 'UNESCO Photo Safari'nin ikinci etabına katılan fotoğraf tutkunları, Safranbolu'da bulunan tarihi yapılarını ve güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın desteği, Türkiye Tanıtma Platformu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 fotoğrafçı yarıştı. Sabah saatlerinde safran tarlasında bir araya gelen katılımcılar safran çiçeklerini, daha sonra İncekaya su kemerini fotoğrafladıktan sonra Safranbolu'ya hakim bir tepe olan Hıdırlık seyir terasından şehri fotoğrafladı. Yarışmacılar daha sonra tarihi Safranbolu evleri ve sokakları ile camileri gibi gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekti.

UNESCO Foto Safari Türkiye'deki 17 unsuru kapsayan bir fotoğraf yarışması olduğunu ifade eden Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, " Amacımız, UNESCO'nun değerlerini, Türk halkına, Türk turizmine ve yabacılara yönelik tanıtımını yapmak. Bu sene turumuza Türk, Rus ve Ukraynalı sanatçılar katılıyor. Yarışmalarımız herkese açık. Cep telefonu ile bile katılabiliyorsunuz. Profesyonel, amatör biz bunların tamamına fotoğraf sevdaları diyoruz. İlk turumuzu Kapadokya'da yapmıştık. Şimdi ikinci turumuz olan Safranbolu'dayız" dedi.

Yarışmaların tamamının para ödüllü olduğunu da kaydeden Karaduman, " Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 3 bin TL ödül veriyoruz. Proejimizi Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki senelerde bu olayı tamamen Avrupa pazarına açacağız. Yurtdışındaki misafirlerimiz hem fotoğraf çekecekler, hemde tarihi, unsularımızı tanıtacağız" ifadelerine yer verdi.