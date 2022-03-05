Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi - Son Dakika
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Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi

05.03.2022 16:47
Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 4. Koku Festivali düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 4. Koku Festivali düzenlendi.

Halfeti Belediyesince gerçekleştirilen festival, Seldek Mahallesi'nden Batık Köy Savaşan yamaçlarına kadar "Mezopotamya Sümbülü" yürüyüşü ile başladı.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yapan katılımcılar, doğadaki endemik bitkileri görme ve koklama şansı buldu. Festival kapsamında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hasan Akan ve yerli doğa rehberi Süleyman Yıldız, yol boyunca çiçek türleri ile ilgili bilgi verdi.

Yürüyüşün ardından program Halfeti Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Belediye Başkanı Şeref Albayrak, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri festival ile bölge turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl Karagül'ün coğrafi işaret tescilini aldıklarını, ilçeye değer katan bu çiçeğin birçok türü olduğunu dile getiren Albayrak, "Bu türlerden biri de nokta endemik bir çiçek olan Mezopotamya Sümbülü. Mezopotamya Sümbülü sadece Halfeti'de yetişiyor. Halfeti tüm dünyada bir koku coğrafyası olarak biliniyor. Bugün 150 kişilik bir ekiple yürüyüşümüzde bu sümbülü görme imkanı bulmuş olduk. Mezopotamya Sümbülü, kuzey yamaçlarda güneş görmeyen yerlerde yetişiyor. Mezopotamya Sümbülü ile ilgili coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Sümbülün korunması adına çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Harran Üniversitesi, Mezopotamya, Şanlıurfa, Festival, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi - Son Dakika


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