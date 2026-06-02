Halfeti: Sakin Şehirde Bayram Yoğunluğu

Şanlıurfa bozkırının ortasında yer alan "sakin şehir" Halfeti ilçesi, Birecik Baraj Gölü kıyısındaki görünümüyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, görüntüsüyle herkesi büyülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan "batık kent"i, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Özellikle ilçede hafta sonları otel, tekne turları ve restoranlarda yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Bayram tatili esnafın yüzünü güldürdü

Halfeti Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede özellikle Kurban Bayramı tatili dolayısıyla binlerce ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Kurum ve kuruluşların işbirliğiyle konukları en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Karaman, "Ziyaretçilerimiz, özellikle baraj gölü üzerinde yapılan tekne turlarına ilgi gösteriyor. Bir bölümü sular altında kalan yerleşim yerleri de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçemizde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi ağırladık. Bütün kurumlar işbirliği yaptı, gelen konuklarımızı ilçemizden memnun göndermenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Turizm işletmecisi Abdullah Dirier de yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

İlçenin kendine has güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülediğini anlatan Dirier, "Bu bayram çok güzel ve yoğun geçti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Ne mutlu bize, inşallah her dönem böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Yılmaz Demirkaya ise "Tekne turunu güzel buldum, çok beğendim. Uzun süredir burayı gezmeyi istiyorduk, yeni nasip oldu." dedi.