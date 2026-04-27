Halk oyunları şöleni Buldan\'da izleyenleri mest etti

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu Denizli Temsilciliği organizasyonunda düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Grup Şampiyonası, 25 Nisan Cumartesi günü Buldan İlçe Spor Salonunda gerçekleşti. Farklı illerden gelen 16 kulüpten 25 ekibin performanslarını sergilediği yarışmalar tribünleri dolduran izleyicileri büyüledi. Halk Oyunları yarışmalarına sporcu aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe Spor Salonunda tribünleri dolduran seyirciler ekiplere tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Seremoninin ardından ekipler; Geleneksel Düzenlemeli ve Geleneksel Düzenlemesiz Dal'da Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sırayla sahne aldı.

Halk Oyunları yarışmalarında Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 25 ekipten toplam 600 sporcu yarıştı. Sahne alan ekiplerin uyum ve performanslarına göre Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı. Gün boyu süren yarışmalar sonunda yapılan ödül töreniyle derece elde eden ekiplere kupa ve madalyalarını Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak, Buldan Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ile federasyon yetkilileri takdim etti. Kategorilerinde şampiyon olan ekipler, illerini Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Denizli'den 7 ekip Türkiye Şampiyonası'nda

Halk Oyunları Bölge Finali'nin ardından Denizli'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek ekipler de belli oldu. Minikler Düzenlemeli Dal'da Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu SK, Yıldızlar Düzenlemesiz Dal'da Destan Halk Oyunları SK, Gençler Düzenlemeli Dal'da Kale Belediye SK ve Gençler Düzenlemesiz Karma'da Hemdem SK şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Büyükler kategorisinde ise Düzenlemesiz Kadın dalında Destan Halk Oyunları SK, Düzenlemesiz Erkek dalında Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi SK ve Düzenlemesiz Karma dalında İndigo Kültür Sanat Dans SK Denizli'yi temsil edecek.

Dereceye giren kulüpler ise; Minikler Düzenlemeli Dalında, 1'inci Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokul Sk. 86.00, 2'inci Aydın Ayhot Sk. 84.20, Yıldızlar Düzenlemeli Dalında; 1'inci Elifname SK 88.00, 2'inci Grangaz Dans Sanat 87.80, Minikler Düzenlemesiz Dalında; Uşak Gül Gençlik SK. 86.60, 2'inci Tavas Birlik SK 86.00, Yıldızlar Düzenlemesiz Dalında; 1'inci Destan Halk Oyunları SK 88.00, 2'inci Aydın Ayhot SK 86.60, Gençler Düzenlemeli Dalında; 1'inci Kale Belediye SK 88.00, 2'inci Aydın Aydans SK 88.00, Gençler Düzenlemesiz Kadınlarda; 1'inci Karanfil Kültür Sanat SK 89.40, 2'inci Abalım SK 87.20, 3'üncü Zeyyah SK 86.60, Gençler Düzenlemesiz Erkek; 1'inci Ayhot SK 88.40, 2'inci Kale Belediye SK 87.80, Gençler Düzenlemesiz Karma; 1'inci Hemdem SK 86.20, Büyükler Düzenlemeli Dal; 1'inci 7 Eylül Efeler SK 86.40, Büyükler Düzenlemesiz Kadın: 1'inci Destan Halk Oyunları SK 88.60, 2'inci Aydın Büyükşehir Belediye SK 87.40, Büyükler Düzenlemesiz Erkek; 1'inci Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi SK 89.80, 2'İnci Uday Akademi SK 88.00, Büyükler Düzenlemesiz Karma: 1'inci İndigo Kültür Sanat Dans SK 87.80, 2'inci 7 Eylül Efeler SK 87.40 oldu. - DENİZLİ