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Halk oyunlarında birinciliği kimseye kaptırmak istemiyorlar - Son Dakika
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Halk oyunlarında birinciliği kimseye kaptırmak istemiyorlar

Siirt Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi, geçen sene elde ettiği birinciliği bu senede devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların oluşturduğu ekip, Okul Sporları İl Halk Oyunları Yarışması'nda birincilik elde ederek Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

22.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:48
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Halk oyunlarında birinciliği kimseye kaptırmak istemiyorlar

SİİRT - Siirt Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi, geçen sene elde ettiği birinciliği bu senede devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınların oluşturduğu ve mart ayında yapılacak olan Okul Sporları İl Halk Oyunları Yarışmasında tekrardan birincilik elde edip bölgeye giderek Siirt'i temsil ederek, Türkiye birinciliği elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Rakiplerine başarılar dileyen folklor ekibinden Merve Elçi; "Zeynep Hatun Kız Meslek Lisesinden katılıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok güzel vakitlerimiz oluyor. Bu imkanı sağlayan Siirt Halk Eğitim Merkezine çok teşekkür ediyorum. Rakiplerimize de başarılar diliyorum" dedi.

Halk oyunlarına ilgisi olduğunu ve severek yaptığını dile getiren Semanur Öneryıldız; "Yaklaşık bir aydır buradayım ve ilerletip yarışmaya çıkıp birinci olmak istiyorum. Bu imkanı sağlayan müdürümüze de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Güzel bir ekip kurduğunu ve Türkiye birinciliğini elde etmek istediklerini belirten eğitmen Mehmet Alptekin; "Geçen sene yapılan yarışmada il birincisi olduk. Halk Eğitim Merkezi ve okulumuzu iyi bir şekilde Bitlis bölgede temsil ettik. Tekrardan hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yarışmalarda çocuklarla iyi bir derece elde ederek iyi bir yere gitmeyi planlıyoruz. Öğrencilere burada boş zamanlarında kendi yöresini, örfünü ve adetini burada aktarıyoruz. Zamanını bu şekilde değerlendirebiliyor. Hem yöresini öğreniyor, hem oyunlarını öğreniyor. Boş vakitlerinde eğitimini burada alıyor ve kendi yöresini öğreniyor" şeklinde konuştu.

Halk oyunlarında birinciliği kimseye kaptırmak istemiyorlar
Kaynak: İHA
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