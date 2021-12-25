Üye Girişi
Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

25.12.2021 16:02

Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı Hamsi Festivali'nin gözdesi 'Hamsili baklava' oldu Rize'de 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tavanın tüketildiği festivalde hamsi kullanarak yapılan tatlısından böreğine onlarca yemek sergilendi Rize'de düzenlenen Hamsi Festivalinde 2,5 ton hamsi ızgara...

Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

Hamsi Festivali'nin gözdesi 'Hamsili baklava' oldu

Rize'de 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tavanın tüketildiği festivalde hamsi kullanarak yapılan tatlısından böreğine onlarca yemek sergilendi

RİZE - Rize'de düzenlenen Hamsi Festivalinde 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tava tüketilirken, hamsi kullanarak yapılan yemekler de sergilendi. Festivalde en fazla ilgiyi hamsili baklava gördü.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Hamsi Festivali Rize sahil dolgu alanında gerçekleşti. Düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi mangallar ile kızartılarak vatandaşlara dağıtıldı. Mangal stantlarının önünde oluşan uzun kuyrukların yanı sıra hamsiyle yapılan yemeklerin bulunduğu stant ilgi çekti.

Hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsili kara lahana sarması, hamsili içli köfte, hamsili sushinin yanı sıra en çok ilgiyi hamsili baklava gördü. Tüm lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar festivalden mutlu ayrıldı. Rize Merkez Kurtuluş İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencilerinin deniz kirliliği ile alakalı tiyatrosunun da sahne aldığı festival, yöresel sanatçıların konserleri ve kurulan dev horon halkaları ile son buldu.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Rahmi Metin "Güzel bir hamsi festivali oldu. Havanın güzel olmasıyla arkadaşlarımız güzel bir ortam sundular bize. Biliyorsunuz geçen hafta Şırnak'ta Rize Belediyesi tarafından bir hamsi festivali düzenlendi. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu etkinlikleri yaparak şehri öne çıkarmak istiyoruz. Rize sadece yaz aylarında gelinen bir yer değil, bu aylarda da gelinmesini sağlayacağız. Rize güzel, organik bir şehir. Mikroklima özelliği taşıyan bir şehir. Çok endemik bitki türlerimiz var. Bol yiyeceklerimiz var. Hamsinin 132 çeşidini arkadaşlar yaptı. Sizlerle beraber o stantlarda gezeceğiz. Rize sadece liderler çıkan bir şehir değil. Rize yiyecekleriyle, doğasıyla beraber çok özel bir şehir. Bunu da göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Hamsinin araştırılarak çeşitlerinin geliştirilmesinin gerektiğini dile getiren Ramazan Kaya isimli vatandaş "Hamsiyi gastronomi olarak geliştirmek lazım. Bununla uğraşmıyorlar. Hamsinin bir sürü yemek çeşidi var, hamsiyi her şeyde kullanabilirsiniz" dedi.

Hamsinin çeşitlerine baktığında yüzlerce farklı damak tadının olduğunun altını çizen Mustafa Turan isimli vatandaş ise "Çok güzel oldu, bu yıl geçen yıllara nazaran daha iyi oldu. Çok güzel reklamı yapılmıyor aslında, yapılsa daha iyi olur. Bir sürü yemek çeşidi de var. Çok güzel bir çeşit çok güzel bir damak tadı. Reklamının yapılması lazım. Pandemi nedeniyle her şey kısıtlı oldu. Şimdi daha iyi oldu. Yabancıların da gelip hamsiyi tatması lazım. Eminim ki her yıl gelirler bu festivale. Sonuçta hamsi bizim can damarımızdır. Tatlısından böreğine her şeyi yapılıyor. Onun için çok güzel bir damak tadı bırakacak" ifadelerini kullandı.

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Halim Turgut ise "Belediyemizin organizasyonu olan hamsi festivalinde 150 kişilik gençlik ekibi olarak sahadayız ve belediyemize her organizasyonda olduğu gibi desteğimizi veriyoruz" şeklinde konuştu.

Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı
Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı
Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

YORUMLAR
500

Rize Belediyesi, gençlik, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika


Yemek yerken nefes borusu tıkanan küçük çocuğu, kafede çalışanlar kurtardı Yemek yerken nefes borusu tıkanan küçük çocuğu, kafede çalışanlar kurtardı         
16:10
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla mandalina yetiştirdi, birinci oldu         
16:00
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
16:09 Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
15:23 Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
15:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
15:09 Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti
15:08 Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 16:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement