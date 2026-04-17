300 öğrenci tırda sinemayla buluştu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 300 öğrenci 'Gezen Sinema Tırı' sayesinde sinema filmi izledi.

Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen 'Gezen Sinema Tırı' projesi kapsamında Hanönü ilçesinde yaklaşık 300 öğrenci sinema keyfi yaşadı. İlk ve orta okul öğrencileri sinema filminin ardından büyük sevinç yaşadı.

Hanönü Pazar Yerinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile birlikte veliler de sinema filmini izlediler.

Yapılan etkinliğe ilçe Kaymakamı Emre Oktay katılarak öğrenci ve velilerle sohbet etti. - KASTAMONU