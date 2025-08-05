Harman Festivali Bayburt\'ta Coşkuyla Gerçekleşti

BAYBURT'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 6'ncı Harman Festivali'nde yaklaşık 100 yıllık tarım aletleri kullanılarak türküler ve halaylarla hasat yapıldı. Müze ve çevresindeki etkinlikler dronla havadan görüntülendi.

Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından '6'ncı Harman Festivali' düzenlendi. Festivale Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Festivalde, köy yaşantısını yansıtan eski tarım araçlarıyla müze etrafındaki tarlalarda türküler ve halaylarla geleneksel harman kültürü canlandırılıp hasat yapıldı. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan festival kapsamında ziyaretçilere, müze bahçesi ve çevresinde eski tarım yöntemlerini deneyimleme fırsatı sunulurken, yıl boyunca birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan müzede Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş tarım geleneklerinin yaşatılması amaçlandı.

'BİRLİKTE VAR OLMANIN GÜZELLİĞİNİ YAŞADIK'

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun paylaşma geleneğini katılımcılarla yaşadıklarını belirterek, "6'ncısını düzenlediğimiz 'Harman Festivali'nin açılışını yaptık. Tarlamızdaki etkinliğe gelen ziyaretçilerimiz yem sürecekler, buğday ve samanı birbirinden ayıracak, türkü söyleyecek ve muhabbet edecekler. Etkinliğimiz ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Kalabalık ve güzel bir etkinlik oldu. Ekinlerimizi biçtik, getirdik. Bugün de davul-zurna eşliğinde eğlenerek, birlikte çalışarak ve üreterek, birlikte var olmanın güzelliğini yaşayarak Anadolu'nun paylaşma ve geride kalanın elinden tutma geleneğini, tabiatı ve köy hayatını beraber yaşadık" dedi.

'O GÜNLERİ YENİDEN YAŞAR GİBİ OLDUK'

Etkinliğe katılan Buse Cengiz, eski günlerini hatırladığını ifade ederek, "Çocukluğum burada geçti. Bunları bizler de yaşadık, çocuklarıma anlatmak için onları müzeye getirdim. Sanki o günleri yeniden yaşar gibi olduk. Böyle bir etkinliğe katılmak gerçekten çok güzel ve gurur vericiydi. Her şey hoşuma gitti. Yapılan tarım ve emek gösterildi" diye konuştu.

Salih Akgün ise "Bu kadar teknolojiyle iç içe olup, eski tarım aletleriyle beraber biçim ve yem sürme gibi etkinliklere katılmak bizi çok duygulandırdı. Atalarımızın yapmış olduğu tarımla ve geçmişimizle tanışmış olduk. Zorlu şartlar yaptıkları tarımla bizleri büyüttüler" diye konuştu.