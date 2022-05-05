Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika
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Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak

05.05.2022 10:40
Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak

Klasik müzik sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Klasik müzik sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, 2 Haziran saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Yorgun ve Jiao Li, konserde "Batı'dan Doğu'ya Müzik Yolculuğu" adıyla dünya bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika


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