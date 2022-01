Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, EXPO 2021 Hatay'ı anlattı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, EXPO 2021 Hatay'ı anlattı

ANKARA - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay hakkında bilgiler verdi, "EXPO 2021'de Hatay'ın tarihsel medeniyet birikimi anlatılıyor" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen EXPO 2021 Hatay Lansman programı, ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Nisan 2022'de yapılacak olan EXPO 2021 Hatay hakkında önemli detayları anlattı.

EXPO 2021 Hatay'ın iki alanda yapılacağını, birisinin yurt dışından gelecek şehirlere birisinin de yurt içindeki şehirlere açık olduğunu not düşen Başkan Savaş, EXPO'da ziyaretçilerin hizmetinde olacak çalışmalardan bahsederek, "Her ikisinde de gastronomi, botanik var. Bahçe bitkileri, çiçekler, her şehrin kendi bahçesi, ortak konser alanları, meydan, doğal gölet, suni gölet var. Çocukların gelip saatlerce hem eğleneceği, hem öğreneceği psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacağı alanlar var. İki tane müze, el sanatlarının yapıldığı ve teşhir edildiği sanat sokağı, kültürel faaliyetlerimizin, müziğimizin, tiyatromuzun gösterileceği iki tane alan var biri 10 bin biri 5 bin kişilik. 5 bin kişilik olan amfi tiyatroda 5. yüzyılda bulunan bir Şapel var. 5. yüzyıldaki 5 tane önemli Şapel'den bir tanesini bulduk. Yanında mozaik eserler, mezarlıklar, duvarlar olan. 11 dönüm araziye bunu koyduk. Bütün ticaretin döneceği mezat yeri, Türkiye'den 13 tane büyükşehir belediyesinin bahçesi var" diye konuştu.

EXPO 2021 Hatay'da sergileyecekleri bin 600 metrekarelik taban mozaiğinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yaptıklarını açıklayan Başkan Savaş, EXPO'da Hatay'ın tarihsel medeniyet birikimlerinin anlatılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gölete gelen çocuklar balıkları mamayla besleyecekler. Çocuklar saatlerce oynayabilecekler. Bu arada anne baba bu güzel ortamları gezecek. Belki de yemek yiyecek. 3 yaşından tutun da 80-90 yaşına kadar insanların gelip saatlerce vakit geçireceği iki alanımız olacak. Bundan sonraki süreçte de fuarlar, festivaller, sanat gösterilerinin, eğitimin, gastronominin, ticaretin döndüğü iki tane alan olacak. Bu arada Hataylılar da bölgeden gelen insanlar da buraya gidip hem eğlenecek hem dinlenecekler. Bizde daha çok tabiat ve doğallık var. Orada birikimlerimizi teşhir ediyoruz. Taban mozaiğimiz var. Bu taban mozaiği bin 600 metrekare. Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek, başvuru yaptık. Burada bir defa Hatay'ın tarihsel medeniyet birikimini anlatıyor."

Başkan Savaş, vatandaşları EXPO 2021 Hatay'a davet ederek, "Geldiğinizde 220 dönümü zaten yaklaşık 7-8 saatte gezersiniz. Bir de yemek yeseniz o da 2 saat sürse orada bütün gününüz geçer ve günün nasıl geçtiğini anlamazsınız. Pandemi insanları çok yordu. Herkes evde depresyona girdi. Biraz gelip eğlensinler, görsünler, bu arada da mideleri bayram etsin. Gelip Hatay'ın o 600 çeşit yemeğinden de mutlaka tatsınlar. Yemeklerin lezzetinden fazla kaçırabilirler. Rejim yapıp gelsinler" cümlelerine yer verdi.