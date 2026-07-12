Hatay'da 131. Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da 131. Cami İbadete Açıldı

12.07.2026 09:00
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Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla deprem sonrası inşa edilen Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii açıldı.

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 131'inci cami olan 'Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii', Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 131'inci cami Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 131 cami, 50 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 40 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Depremden itibaren bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk ve 40 camimiz daha inşaatı devam ediyor"

Depremin ardından asrın ihya çalışmalarıyla birlikte 131'inci caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikli olarak 6 Şubat asrın felaketi sonrası bugün 131'inci camimizin hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat asrın felaketi bizim canlarımızın dışında; konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlık tesislerimizi, eğitim kurumlarımızı ve ibadethanelerimizin önemli bir kısmını yıkıldı. Onlar da hasar oluştu. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında, dünyanın bu zamana kadar şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışması, seferberlik ruhuyla başladı. Şehrimiz çok şükür ayağa kalktı. Bunun yanında inşaatı devam eden yapılarımız da var. Camiler insanlarımızın gönül kapılarının açıldığı insanlarımızın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının buluştuğu aynı duaya amin dendiği yerlerdir. O bakımdan özellikle camilerimizin yapılması noktasında da aziz vatandaşlarımızın çok önemli katkılarını bu zamana kadar görmeye de devam ediyoruz. Depremden itibaren bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk. Diğer yandan 50 kuran kursumuzu hizmete açtık, 13 gençlik merkezimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine alınmış oldu. Şu anda inşaatı devam eden 40 camimiz daha var. 'Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii'mizin başta Belen'imiz olmak üzere Hatay'ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Sarayburnu, 3. Sayfa, Gençlik, Deprem, Hatay, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 131. Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

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