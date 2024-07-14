Hatay'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hatay'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor

Hatay\'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor

Altınözü ilçesinde yaşayan Gülcan Bozkurt, eşinin bahçe işlerine yoğunlaşması nedeniyle fırınlarının kapanmasını istemeyerek işletmeyi devraldı. 4 yıldır çocukları Ümit ve Yağmur ile yeğeni Rabia'nın yardımıyla fırını işleten Bozkurt ailesi, müşterilerini ekmeksiz bırakmamak için sabahın erken saatlerinde çalışıyor. Gülcan Bozkurt, kendi emeğiyle geçinmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, çocukları da babalarının mesleğiyle gurur duyduklarını ifade etti.

14.07.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşinden devraldığı fırını 2 kızı ve yeğeninin desteğiyle işleten 35 yaşındaki Gülcan Bozkurt, müşterilerini ekmeksiz bırakmamak için 4 yıldır mesai harcıyor.

Kocası Mahmut Bozkurt'un bahçe işlerine yoğunlaşması nedeniyle Altınkaya Mahallesi'ndeki fırınlarının kapanmasını istemeyen 5 çocuk annesi Gülcan Bozkurt, işletmenin başına geçti.

Bozkurt, kızları Ümit ve Yağmur ile yeğeni Rabia Bozkurt'un yardımıyla sabahın erken saatlerinde fırına odun ve un taşıyıp ocağı yakıyor. Hem ekmek yapan hem de Hatay'ın yöresel lezzetlerini pişiren Bozkurt ailesi, ateşin etkisiyle sıcaklığın arttığı işletmede el birliğiyle çalışıyor.

"Eşimin gözü arkada kalmıyor"

Gülcan Bozkurt, AA muhabirine, kocasının mesleğinde zamanla ustalaştığını söyledi.

Çocuklarının ve yeğeninin yardımıyla müşterilere hizmet verdiğini dile getiren Bozkurt, "Sabahtan akşama kadar üretim yapıyoruz. Görenler çok şaşırıyor, bizi tebrik ediyor. Eşimin de gözü arkada kalmıyor." dedi.

Bozkurt, geçimini kendi emeğiyle sağladığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kendi işimizin başındayız. Başkasına muhtaç olmadan kendi paramı kazanmak, ayaklarımın üzerinde durmak çok güzel duygu." ifadesini kullandı.

Ümit Bozkurt ise zor da olsa mesleği sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Un öğütmek, odun taşımak, ateşin karşısında çalışmak gibi her işte olan zorluklar var ama kendi işiniz olunca bunlar gözünüzde büyümüyor. Babamın mesleğiyle gurur duyuyorum. Hem onun hem mahallelinin bizimle gurur duyduğunu görüyorum."

Rabia Bozkurt da tepsi ve kağıt kebabı gibi yöresel lezzetleri de pişirdiklerini anlattı.

Yağmur Bozkurt ise fırının en zor işi olan "kürek çekme"yi üstlendiğini ifade ederek, "Fırında ocak işleri bana ait. Tuttuğum kürek boyumdan büyük ama yapabiliyorum, işimi seviyorum. Burada kız kıza paramızı kazanıyoruz. Babam da gururlanıyor, her zaman arkamızda duruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Altınözü, Bozkurt, Ekmek, Bahçe, Çocuk, Hatay, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement