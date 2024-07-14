Hatay\'da 5 çocuk annesi kadın, eşinden devraldığı fırını çocukları ve yeğeniyle işletiyor

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşinden devraldığı fırını 2 kızı ve yeğeninin desteğiyle işleten 35 yaşındaki Gülcan Bozkurt, müşterilerini ekmeksiz bırakmamak için 4 yıldır mesai harcıyor.

Kocası Mahmut Bozkurt'un bahçe işlerine yoğunlaşması nedeniyle Altınkaya Mahallesi'ndeki fırınlarının kapanmasını istemeyen 5 çocuk annesi Gülcan Bozkurt, işletmenin başına geçti.

Bozkurt, kızları Ümit ve Yağmur ile yeğeni Rabia Bozkurt'un yardımıyla sabahın erken saatlerinde fırına odun ve un taşıyıp ocağı yakıyor. Hem ekmek yapan hem de Hatay'ın yöresel lezzetlerini pişiren Bozkurt ailesi, ateşin etkisiyle sıcaklığın arttığı işletmede el birliğiyle çalışıyor.

"Eşimin gözü arkada kalmıyor"

Gülcan Bozkurt, AA muhabirine, kocasının mesleğinde zamanla ustalaştığını söyledi.

Çocuklarının ve yeğeninin yardımıyla müşterilere hizmet verdiğini dile getiren Bozkurt, "Sabahtan akşama kadar üretim yapıyoruz. Görenler çok şaşırıyor, bizi tebrik ediyor. Eşimin de gözü arkada kalmıyor." dedi.

Bozkurt, geçimini kendi emeğiyle sağladığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kendi işimizin başındayız. Başkasına muhtaç olmadan kendi paramı kazanmak, ayaklarımın üzerinde durmak çok güzel duygu." ifadesini kullandı.

Ümit Bozkurt ise zor da olsa mesleği sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Un öğütmek, odun taşımak, ateşin karşısında çalışmak gibi her işte olan zorluklar var ama kendi işiniz olunca bunlar gözünüzde büyümüyor. Babamın mesleğiyle gurur duyuyorum. Hem onun hem mahallelinin bizimle gurur duyduğunu görüyorum."

Rabia Bozkurt da tepsi ve kağıt kebabı gibi yöresel lezzetleri de pişirdiklerini anlattı.

Yağmur Bozkurt ise fırının en zor işi olan "kürek çekme"yi üstlendiğini ifade ederek, "Fırında ocak işleri bana ait. Tuttuğum kürek boyumdan büyük ama yapabiliyorum, işimi seviyorum. Burada kız kıza paramızı kazanıyoruz. Babam da gururlanıyor, her zaman arkamızda duruyor." diye konuştu.