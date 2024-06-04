Hatay'da Öğrencilerden Çocuk Hastalara Moral Desteği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatay'da Öğrencilerden Çocuk Hastalara Moral Desteği

Hatay\'da Öğrencilerden Çocuk Hastalara Moral Desteği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Devlet Hastanesi ve Kara Hasan Paşa Ortaokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Mutlu Çocuklar Projesi' kapsamında, öğrenciler çocuk polikliniğinde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi. Proje, aileler ve hastane yönetimi tarafından takdirle karşılandı.

04.06.2024 21:33
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Hatay'da öğrenciler, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donattı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Devlet Hastanesi ve Kara Hasan Paşa Ortaokulu işbirliğince "Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında ilçede, çocukların yüzünü güldürme hedefiyle çalışma başlatıldı.

Kara Hasan Paşa Ortaokulu'ndan 4 öğretmen ve 30 öğrenci, Dörtyol Devlet Hastanesi Çocuk Polikliği'nde muayeneye gelen minikler için poliklinik duvarlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptı.

Çizim ve boyama işleminin 3 hafta tamamlandığı çalışmalar, hem ailelerden hem de hastane yönetiminden tebrik aldı.

Düzenlenen törende konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sosyal sorumluluk projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Destek veren herkese teşekkür eden Altay, "Üniversite öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projemizde gönüllü olarak görev alanlar ve Kara Hasan Paşa Ortaokulumuza, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Küçük dokunuşlar büyük farklar yaratıyor." diye konuştu.

İSTE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Gökhan Nur, küçük dokunuşların büyük yarınların geleceğini aydınlattığını ifade ederek, "Çok fazla göze gelmeyen, topluma, hayata dokunan ve bulunduğumuz coğrafyada toplumun tümüne ya da bir kesimine dokunarak milli değerlerimizi yitirmeden toplumsal değerlerle evrenselleşmesini sağlayacak çalışmalara katkıda bulunmak bizim için önemli misyonunu barındırıyor." dedi.

Kara Hasan Paşa Ortaokulu Müdürü Ali Demir de emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Eken, İSTE Dörtyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Gözübenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Öğrencilerden Çocuk Hastalara Moral Desteği - Son Dakika

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