Hatay'da sanatın ve kültürün yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yerel Güçlenmeye Destek Fonu" projesi kapsamında Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konser verdi.
Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde verilen konserde orkestranın şefliğini Ali Uğur üstlendi.
Konserde, klasik ve halk müziğinden eserler seslendirildi.
Orkestranın performansı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hatay'da Senfoni Konseri - Son Dakika
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