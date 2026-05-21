Hatay'da Tarih: Dünyanın En Büyük Tek Parça Mozaiği Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Tarih: Dünyanın En Büyük Tek Parça Mozaiği Sergileniyor

Hatay\'da Tarih: Dünyanın En Büyük Tek Parça Mozaiği Sergileniyor
21.05.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki müzede 1050 metrekarelik mozaik sergileniyor; deprem hasarından korunmuş durumda.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremleri hasarsız atlatan 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde tarih meraklılarıyla buluşturuluyor.

Merkez Antakya ilçesindeki müzede, Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerine ait 340 eserin yanı sıra 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkarılan 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği de sergileniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kapatılan, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla 12 Haziran 2024'te yeniden kapılarını açan müze-otel konseptine sahip bina, tarih meraklılarını ağırlıyor.

Ziyaretçiler, milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve "dünyanın en büyük tek parça mozaiği" kabul edilen esere ilgi gösteriyor.

Yeniden açıldıktan sonra 69 bin 758 kişiyi ağırladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği müzede gazetecilere açıklama yaptı.

Müzenin, yeniden açıldıktan sonra 69 bin 758 kişiyi ağırladığını söyleyen Masatlı, "Milattan sonra 526 ve 528 yılında burada meydana gelen 2 farklı depremde bu mozaikte dalgalanmalar oluşmuş, devamında da bazı depremlerle yüz yüze gelmiş. Asırların felaketi 6 Şubat depremlerinde bu mozaiğimizde herhangi bir hasar oluşmamıştır." dedi. Masatlı, şöyle devam etti:

"Tarih içerisinde defalarca depremlerle yüz yüze gelmiş olan şehrimizde, kadim mirasımız ve tarihimiz afetin izlerini taşımakla beraber hala ayaktadır. Bizler de tarihimiz ve medeniyetimizden aldığımız güçle yıkılan, hasar gören eserlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Şehrimiz aynı zamanda mozaikler müzesi... Bu manada tarihe ilgi duyan, bu tür yapılarla ilgilenen dünyadan ve Türkiye'den insanlarımızı buraya bekliyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Tarih: Dünyanın En Büyük Tek Parça Mozaiği Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Tarih: Dünyanın En Büyük Tek Parça Mozaiği Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.