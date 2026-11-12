Hatay'da Vali Masatlı başkanlığında Sualtı Savaş Müzesi Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da Vali Masatlı başkanlığında Sualtı Savaş Müzesi Projesi toplantısı yapıldı

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Hatay\'da Vali Masatlı başkanlığında Sualtı Savaş Müzesi Projesi toplantısı yapıldı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Yayladağı Karamağara'da planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi için toplantı yapıldı. Toplantıda askeri materyallerin su altında sergileneceği müze alanının hazırlıkları ve projenin Yayladağı turizmine katkısı ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesindeki Karamağara Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi'ne ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje kapsamında askeri materyallerin su altında sergileneceği özel bir müze alanının oluşturulmasına yönelik teknik ve uygulama hazırlıkları değerlendirildi.

Karamağara Bölgesi'nde planlanan proje ile bölgenin doğal güzelliklerinin tarihi değerlerle buluşturulması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca projenin hazırlık ve uygulama süreçleri ile Yayladağı'nın turizm potansiyeline sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Kaynak: İHA
Mustafa MasatlıHatay ValiliğiYerel HaberlerKültür SanatYayladağıEkonomiTurizmHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Vali Masatlı başkanlığında Sualtı Savaş Müzesi Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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