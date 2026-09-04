Hatay\'ın asırlık tarifleri eğitim müfredatına girdi, Gastronomievinde açılış yapıldı

Hatay'ın gastronomi mirasının eğitim yoluyla korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan Hatay Mutfağı Kurs Programı'nın açılışı Gastronomievinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) destekleriyle hazırlanan program kapsamında kentin tescilli mutfağına ait asırlık tarifler, tencere yemekleri, fırın ürünleri ve tatlılar standart malzeme, hazırlık ve pişirme yöntemleriyle eğitim müfredatına dahil edildi.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz katıldı. Programda Hatay mutfağının kültürel miras niteliğine ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay mutfağını Türkiye ve dünyada daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, HAKİM Projesi kapsamında gastronomi alanında 110 kurs açıldığını ve yaklaşık bin 650- bin 700 kişinin eğitim aldığını söyledi. Öntürk, kentte tescilli ürün sayısının da 75'e ulaştığını ifade etti.

Programın ardından protokol üyeleri ve davetliler, Hatay mutfağına ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantları inceleyerek ikram edilen lezzetleri tattı.