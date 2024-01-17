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Hatay Tanıtım Günleri'nde renkli sahneler - Son Dakika
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Hatay Tanıtım Günleri'nde renkli sahneler

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay esnafına destek için Ankara'da 'Hatay Dayanışma Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Tepsi kebabı ve künefe yeme yarışmalarında renkli sahneler meydana geldi.

Hatay Tanıtım Günleri\'nde renkli sahneler
17.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:59
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Hatay Tanıtım Günleri'nde renkli sahneler

Tepsi kebabını en hızlı bitiren vatandaş çeyrek altının sahibi oldu

ANKARA - Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay esnafına destek için Ankara'da 'Hatay Dayanışma Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Tepsi kebabı ve künefe yeme yarışmalarında renkli sahneler meydana geldi.

'Hatay Tanıtım Günleri' Altınpark'ta gerçekleştirildi. Vatandaşlar tezgahlardaki Hatay'ın yöresel ürünlerinin tadına tek tek baktı. Bunun yanı sıra etkinlikte düzenlenen Tepsi kebabı ve künefe yeme yarışmasındaki renkli sahneler kadrajlara yansıdı. Dayanışma günlerine gelen vatandaşlar ise stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Kağıt kebabı ustası Mithat Öztürk, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

" Antakya'nın mutfağını Ankara'ya tanıtmak için geldik. Kağıt kebabının özelliği dana eti ile yapılması. Kesinlikle makina görmemesi. Bunun içinde maydonoz, kırmızı biber ve sarımsak var. Bu şekilde kağıtları açtıktan sonra fırında pişiriyoruz. Tırnaklı pideler ile servis ediyoruz. Tepsi kebabının, kağıt kebabından farkı yağın ve suyun içinde kalması. Tepsi kebabı salça sosuyla aynı dana etinden yapılır ve satırla çekilir. Etlerimizi oradan getirdik, lezzetli bir şekilde Ankara halkına tanıtmak için. En çok kağıt kebabı tercih edilir, tepsi kebabından biraz daha hafif olduğu için. Ama Antakya'da da en çok tepsi kebabı tercih edilir. Porsiyonlar 300 lira içerisinde 250 gram et var."

Hatay ürünlerini tatmak için etkinlik alanına gelen bir vatandaş ise yaptığı konuşmada, "Ben keçi peyniri aldım. Baharat ve Nar ekşisi almayı düşünüyorum. Fiyatlarda güzel depremzedelere yardımmış bilmiyordum. İnşallah paramız nasip olur" diye konuştu.

Çeyrek altın ödüllü Tepsi Kebabını en hızlı bitirme yarışmasını kazanan Onur Tansal ise "Tepsi kebabı biz Antakyalılara göre az acılıydı. Güzel ve lezzetliydi. Bir dahaki yarışma da görüşmek üzere. Herkesi Hatay Günlerine bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hatay Tanıtım Günleri, 28 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İHA
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