Hataylı 76 yaşındaki usta 64 yıldır saat tamir ediyor - Son Dakika

Hatay'da 64 yıllık saat ustası Mehmet Gürkan, 51 yıldır 15 metrekarelik dükkanda saat tamir ederek zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

İlkokulu bitirdikten sonra 12 yaşındayken bir saatçide çırak olarak işe başlayan 76 yaşındaki saatçi Gürkan, askerliğe kadar mesleğini kalfa olarak sürdürdü.

Askerden geldikten sonra işini usta olarak devam ettirmeye başlayan Gürkan, 1971 yılından günümüze Antakya eski otogar yanında açtığı dükkanda mesleğini icra ediyor.

Kol ve duvar saatleri 1980'li yıllarda mekanik yapıdan dijitale geçerken Gürkan'da zamana ayak uydurabilmek için pilli saat olarak nitelendirilen dijital saatlerin tamir ve bakımını öğrendi.

64 yıldır saat tamir ederek evinin geçimini sağlayan Gürkan'ın mesleğini öğrettiği oğullarından biri Almanya'da saat tamirciliği yapıyor.

Gürkan, AA muhabirine eski saat tamirciliği ile şimdiki saat tamirciliği arasında büyük fark olduğunu belirtti.

Günümüzdeki teknoloji ile beraber saatlere olan ilginin azaldığını ifade eden Gürkan, "Zamanla saatlerin çalışma prensipleri değişti. Saat tamircisi olarak bunlara ayak uydurmakta çok zorlandım. Saatçilik artık ikinci planda kaldı. İlk pilli saatler çıktığında patlar korkusuyla uzun süre elime alamadım. Günümüz akıllı saatlerinde sistem tamamen farklı. Eski saatlerde zemberek, çarklar, balans şaftları vardı. Yeni saatler küçük bir bilgisayar gibi entegreler, sensörler ve beyin. Bozulduğu zaman tümden değişen yapı. Bunları tamir etmek ayrı bir bilgi istiyor." dedi.

Geçmişte saatin ve saatçiliğin daha değerli olduğunu ifade eden Gürkan, günümüzde saat tamircilerinin işlerinin azaldığını söyledi.

Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kol ve duvar saati kullanımının azaldığına dikkat çeken Gürkan şunları ifade etti :

"Cep telefonları çıktıktan sonra insanlar saat kullanmaz oldu. Artık önce telefon sonra saat geliyor. Herkes saate telefonundan bakıyor. Eskiden saat takmak statü meselesiydi. Cep telefonları öne çıktığı için saat kalmadı dolaysıyla tamircilikte geri plana itildi."

Gürkan, 64 yıldır sürdürdüğü saat tamiri ve bakım işini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.