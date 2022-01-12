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Hattat Ayten Tiryaki: "Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır - Son Dakika

Hattat Ayten Tiryaki: "Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır

12.01.2022 18:34

Hattat Ayten Tiryaki: "Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır "Ödül töreni sırasında, 'Allah-u Teala inşallah bu yaptıklarımızdan razı oluyordur' diye düşündüm" Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne...

Hattat Ayten Tiryaki: "Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır

"Ödül töreni sırasında, 'Allah-u Teala inşallah bu yaptıklarımızdan razı oluyordur' diye düşündüm"

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne kavuşan Hattat Ayten Tiryaki, ödülü hakkında konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde ödülünü alan hat sanatçısı Ayten Tiryaki, "Ürettiğimiz bütün bu eserler hiçbir zaman en güzeli değildir bizim için. Ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır. Ödül töreni sırasında hep, Allah-u Teala inşallah bu yaptıklarımızdan razı oluyordur diye düşündüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 11 Ocak Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri almaya hak kazanan isimleri tebrik etti. Hat sanatçısı Ayten Tiryaki de ödül alanlar arasında yer aldı.

"Bu sanatta öğrencilik ve öğretmenlik ikisi bir arada gidiyor"

Hat sanatına başlama hikayesinden söz eden Hattat Ayten Tiryaki, "Bizim yaptığımız bu iki sanatın adı hat ve tezhiptir. Ben üniversite yıllarında merak ettiğim bu sanatın ikisiyle de üniversite yıllarında tanıştım. Daha sonra İstanbul'a üniversite bitince geldik ve asıl bu işi burada sürdürmek amacıyla buraya yerleşmiş olduk. O gün bugündür, seksen üçten beri de İstanbul'dayız. Bu sanatı öğrenmekle, öğretmekle meşgulüz. Eser üretmekle meşgulüz. Bu süreç böyle devam ediyor, edecek. Bu sanatta öğrencilik ve öğretmenlik ikisi bir arada gidiyor. 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda bile belli bir seviyeye gelemeyenler, icazet alamayanlar, hatta hiçbir zaman alamayanlar da var" dedi.

Hat sanatçısı Tiryaki, konuşmasının devamında, "Ben 83 yılında İstanbul'a geldikten sonra daha ciddi bir şekilde bu sanatla meşgul olmaya Hocam Hasan Çelebi'yle çalışmaya başladım. O gün bugündür hocamla irtibatlarımız sürmektedir. 89 yılında icazetimi aldım. Daha sonra bazı sanat dallarında ödüller verilmeye başladı. Bunların içinde bir de bu Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü var. Hat sanatında, tezhip sanatında ebru sanatında minyatür ve halkımızın arasında yaygın olan diğer el sanatlarında da çeşitli ödüller verilmektedir.

Size hat dalında Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne aday göstereceğiz dediler. Peki dedim. Daha sonra süreç biraz uzadı herhalde bu pandemi sebebiyle. Sonra adaylığınız onaylandı dediler. Onlar bizim geçmişteki alışmalarımıza bakarak bu karara varmışlar" dedi.

"Ödül töreni sırasında hep, 'Allah-u Teala inşallah bu yaptıklarımızdan razı oluyordur' diye düşündüm"

Aldığı ödül hakkında konuşan Tiryaki, "Böyle bir ödülü almak beni şöyle bir duyguya sevk etti. Daha da çok çalışıp, insanların düşünceleri isabetli olsun diye bir gayret içine girmeliyim diye düşünüyorum. Bir yere kadar oldu diyoruz. Hep öyledir. Ürettiğimiz bütün bu eserler hiçbir zaman en güzeli değildir bizim için. Ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır. Merdivenin bir basamağıdır. Biz en güzelini yapmak için beklesek ve o sırada daha güzelini yapacağız diye hiç eser üretmesek bu sefer de olmaz. Basamak basamak, eser üreterek kendimizi hep yukarıya çekmeye çabalıyoruz. Ben bir de ödül töreni sırasında hep şunu düşündüm, Allah-u Teala inşallah bu yaptıklarımızdan razı oluyordur, bunu düşündüm. Bundan sonra da kendi rızasını kazandıracak işlerle beni meşgul etmesi için hep öyle dua ettim içimden.

Biz bir şeyler için çabalıyoruz. Bazı şeyler nasip oluyor. Nasip olmaya da biliyor. Bu kısmı aslında birazcık bizim dışımıza cereyan ediyor. İnsanlar sadece çabalıyorlar. Ama bazı kişilere bazı şeyler nasip oluyor. Bazen de olmuyor. Bu da bir nasip meselesidir. Ben öyle düşünüyorum. Burada bana mesaj olarak aldığım şey, daha fazla gayret etmeliyim, daha çok çalışmalıyım, gerçek, güzel ve Allah-u Teala'nın hoşuna gidecek işler yapmalıyım" dedi.

Hattat Ayten Tiryaki: Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır
Hattat Ayten Tiryaki: Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır
Hattat Ayten Tiryaki: Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır

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Üniversite, İstanbul, Hattat, Mevla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hattat Ayten Tiryaki: 'Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hattat Ayten Tiryaki: "Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır - Son Dakika
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