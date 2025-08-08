Hattuşa'da 2200 Yıllık Demir Mızrak Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hattuşa'da 2200 Yıllık Demir Mızrak Sergilendi

08.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hattuşa'da bulunan 2200 yıllık demir mızrak, 'Hapalki: Demir' sergisinde ziyaretçilere sunuldu.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık 2 bin 200 yıllık demir mızrak, Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisinde ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsünce Hattuşa Ören Yeri'nde 2010'da yürütülen kazı çalışmalarında, Galat dönemine ait bir kalede demir mızrak bulundu.

Bilimsel çalışma sürecinin ardından, uygun koruma şartlarında Boğazköy Müzesi deposuna kaldırılan mızrak, Bakanlığın "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Boğazköy Müzesi'nde açılan "Hapalki: Demir" sergisinde ilk kez sergilenmeye başlandı.

185 santimetre boyunda, uç kısmında 2 demir süs eşyası asılı mızrak, 83 demir eserin yer aldığı sergide en dikkati çeken eser oldu.

Hattuşa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine, serginin en önemli eserinin demir mızrak olduğunu söyledi.

Mızrağın silah değil, tören objesi olarak kullanıldığı düşünülüyor

Mızrağın arkeolojik açıdan önemli bir eser olduğunu belirten Schachner, "Hemen hemen benim boyumdaki mızrak bir prestij objedir. Demir dövülerek yapılmış fakat bir silah olarak düşünülmemiş çünkü uç kısmının her iki tarafında 2 asma obje eklenmiş. Dolayısıyla bugün çözemeyeceğimiz bir törende veya sembol olarak kullanıldığını söylememiz mümkün." dedi.

Eserin milattan önce üçüncü veya ikinci yüzyıllara ait olduğunu dile getiren Schachner, "Bu eser Galat dönemine ait yani milattan önce 3-2. yüzyıla ait. Tahkim edilmiş küçük bir kalede bulundu. Yerinde, duvarın dibinde uzanmış şekilde bulundu. Ben çok araştırdım, Anadolu'da eşi benzeri yok. Galatların veya Keltlerin yaşadığı bölgelerde buna benzer bir şey yok. Dolayısıyla manasını tam ortaya koyamasak da çok çarpıcı bir eser olduğunu söylememiz mümkün." diye konuştu.

Hattuşa'nın çok dönemli bir ören yeri olduğuna işaret eden Schachner, şunları kaydetti:

"Buradaki arkeolojik kazıda, Kesikkaya mevkisinde Hitit'in üzerine yerleşen bir Galat dönemine ait küçük bir kaleyi kazmıştık. Demir mızrak o kalenin ana odasında bulundu. Eser bütün halinde çıktı, hiçbir eksiği yok. 185 santimetre uzunluğunda bir bütün olarak korunmuş. Belki kendi döneminde daha iyi tutulabilmesi için sap etrafında organik bir malzeme, deri, kumaş ya da yün gibi bir şeyle sarılmış olabilir. Günümüze dek en iyi şekilde korunmuştur."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hattuşa'da 2200 Yıllık Demir Mızrak Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:33:50. #7.13#
SON DAKİKA: Hattuşa'da 2200 Yıllık Demir Mızrak Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.