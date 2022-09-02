2. Luma Kısa Film Festivali başlıyor - Son Dakika
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2. Luma Kısa Film Festivali başlıyor

02.09.2022 09:40
2. Luma Kısa Film Festivali başlıyor

Hayal ettiği· kısa film projelerini· gerçekleştirmek isteyen öğrencileri· desteklemek ve genç yetenekleri· teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi·vali, 24-27 Ekim tarihleri arasında, Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü...

Hayal ettiği· kısa film projelerini· gerçekleştirmek isteyen öğrencileri· desteklemek ve genç yetenekleri· teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi·vali, 24-27 Ekim tarihleri arasında, Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım'ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Luma Kısa Film Festivali'nin ikincisi, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yalnızca öğrencilerin katılabileceği yarışmada öğrenciler "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryo Yarışması" ve "Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması" olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.  15 Ağustos'ta başlayan başvurular, 18 Eylül Pazar gününe kadar festivalin web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Festival boyunca kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

KISA VE UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk aşamada Kısa Film Senaryo Yarışması kapsamında öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyaları değerlendirilecek. Finale kalan proje sahiplerinin ana jüriye yapacakları sunum sonrasında seçilen üç kısa film projesine ayrı ayrı 20.000 TL Kısa Film Yapım Desteği Ödülü verilecek.

Uzun metraj senaryo yarışması sonucunda da bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 20.000 TL destek verilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI

Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında da Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ve kısa film yönetmenlerinden oluşan ön jüri ile sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri üyeleri yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirleyecek. Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 15.000 TL verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de "İzleyici Ödülü" olarak 10.000 TL; jürinin belirlediği bir filme ise 10.000 TL mansiyon ödülü verilecek.


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Altın Portakal jürisi açıklandı Altın Portakal jürisi açıklandı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi Açıklandı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi Açıklandı
Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Film Festivali, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2. Luma Kısa Film Festivali başlıyor - Son Dakika

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