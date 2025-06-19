Hayal Gücüyle Sanat Yaratan Kadın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hayal Gücüyle Sanat Yaratan Kadın

19.06.2025 14:39
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Rize'de yaşayan Semra Koçal, sosyal medyada gördüğü portreleri hayal gücüyle çiziyor ve ücretsiz eğitim veriyor.

Sosyal medyadan görerek çizdikleri hayran bırakıyor

RİZE - Rize'de yaşayan kadın ressam hiçbir teknik bilgi sahibi olmadan sadece hayal gücüyle yaptığı portrelerle hayran bırakıyor.

Rize'de yaşayan 35 yaşındaki Semra Koçal'ın çocukluk yıllarında başlayan resim sevgisi yıllar içinde körelse de sonrasında sadece sosyal medyada gördüğü portre çizimlerini beğenip kağıt ve kömür ile yolculuğunu 6 yıldır yeniden sürdürmeye başladı. Teknik bilgisi olmadığını ve eğitim almadığını dile getiren 35 yaşında ki sanatçı Koçal, seçtiği portreyi sadece hayal gücüne dayanarak kağıda geçiriyor. Resim çizerek kendine terapi yaptığını dile getiren Koçal, ihtiyacı olan insanlara da iyi gelmek için ücretsiz eğitim veriyor.

Resim yapmanın manevi ve terapi yönüne dikkat çeken Semra Koçal "6 senedir profesyonel anlamda portre çizimi yapıyorum. Çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli, yazı yazmaya başlamadan önce resim yapıyordum. Köyde ki mavi killerden heykeller yapıyordum. Hep görsel sanata ilgim vardı. Sonrasında hayatın koşuşturmacası derken epey ara verdim. 2019'da sosyal medyada bu tip portreler gördüm. Acaba bende yapabilir miyim diye düşündüm. İlk denememde çok şükür ki güzel bir portre çizmiştim, çok mutlu olmuştum. Sonra sosyal medyada takip ettiğim bir hocama danıştım acaba nasıl bir yol izlemeliyim diye. O da bu çizimler çok iyi hemen bunları paylaş ve sadece bunu yap dedi bana. İnsanlar çok ilgi gösterdiler hiç beklemediğim şekilde, çok şaşırdım. Talep üzerine eğitimlerini de vermeye başladım. Bu işin bana kattığı en önemli şey manevi ve terapi yönü. Benim için çok önemliydi. Ben bu kadar iyi geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Bu anlamda beni çok güçlendirdi diyebilirim. İnsanların ilgisi 'seni güçlü görmek bize de güç katıyor' gibi sözleri bana ilham verdi ve kafamda çok güzel fikirler oluştu" dedi.

Kendisine iyi geldi ihtiyacı olanlara da iyi gelmesi için ücretsiz eğitimler veriyor

Koçal aynı zamanda yeteneği keşfetmek için eğitimin öneminden de bahsederek "Şu anda ben hasta, engelli ve şiddet görmüş bireylere ücretsiz eğitim veriyorum. Şimdiye kadar eğitimleri ve bundan sonra olacak eğitimleri ücretsiz şekilde veriyorum. Bu işin manevi yönünden faydalanmalarını, rehabilite etkisinin ve terapi etkisinin bu insanlar üzerinde de çok etkili olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeteneğinin hobisi, hobisinin mesleği olduğunu kaydeden Koçal "Hobim mesleğim oldu gerçekten bugünlere geleceğimi hiç düşünmüyordum. Yetenek çok önemli olmazsa olmaz fakat insanlar yeteneğinin farkında olamayabilirler. Ben mesela bu resimleri yapabileceğimi hiç zannetmiyordum. Küçüklükten beri resim yaparım ama bu şekilde portreler ortaya çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu kısımda da işte eğitim devreye giriyor, eğitimin önemi anlaşılıyor. Eğitimle insanlar kendilerini keşfedip daha kolay yoldan amaçlarına ulaşabilir. Yakın çevremden çok destek görüyorum. Benim işimi ve yeteneğimi çok fazla desteklediler. İlk başta şaşırdılar tabi bunları sen mi yapıyorsun diye ama tanımadığım insanlar bile destek oldu bana" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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