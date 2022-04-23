Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü - Son Dakika
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Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü

23.04.2022 16:53

Hayali gerçek oldu.

Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü

Adanalı güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'den çocuklara büyük jest

ADANA - Adana'da güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayalini gerçekleştirerek 5 bin çocuğa ücretsiz lunapark bileti dağıttı.

Kentte 3 şubesi olan 'Bellapais' isimli güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları mutlu etmek istedi. Çekinmez, ilk olarak dün şubesinin önüne çocuklar için patlamış mısır, elmalı şeker, dondurma ve birçok yiyecek standı kurup animatörler eşliğinde çocukları gönüllerince eğlendirdi.

En son da çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ücretsiz lunapark bileti dağıtan Çekinmez, kalan biletleri de bugün lunaparka giderek çocuklara dağıttı.

5 bin çocuğa ücretsiz bilet dağıtan Çekinmez, çocuklarla birlikte de eğlenceli vakit geçirdi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sinem Çekinmez, çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptığını belirterek, "Ben çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. Zaten böyle bir şey yapmak benim hep hayalimdi. O nedenle 5 bin çocuğa saat 14.00 ile 20.00 aralarında faydalanabilecekleri ücretsiz lunapark bileti dağıttım. Onlar gönüllerince eğlenince ben de eğlenmiş oluyorum. İnşallah bu güçlü iş kadınlarına örnek olur. İmkanı olan herkesin çocukları mutlu etmesini istiyorum" dedi.

Alperen Aydoğdu ise ücretsiz bilet aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Birçok oyuncağa bineceğim. Sinem ablaya teşekkür ederim. Bugün gönlümce eğleneceğim" diye konuştu.

Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü
Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü
Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü
Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Adana, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hayali gerçek oldu... 5 bin çocuğu lunaparka götürdü - Son Dakika


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