Hayvanlar için serinletici önlemler - Son Dakika
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Hayvanlar için serinletici önlemler

Hayvanlar için serinletici önlemler
02.07.2026 10:42
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Mersin Tarsus Doğa Parkı, sıcaklardan etkilenmemesi için hayvanlara buzlu meyve kokteylleri sunuyor.

Mersin'de Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor ve özel sulama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, doğa parkında hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu yıl da gerekli tedbirler alındı.

Ekipler, lemur, zebra, maymun ve ayıların tüketmesi için buzlu meyve kokteyli hazırlıyor.

Bazı türlerin yaşam alanları, fıskiye ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Doğa parkı sakinlerinin bir kısmı da serinleme havuzlarında ferahlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, sıcak hava nedeniyle çeşitli yöntemler uygulayarak hayvanların serinlemelerine yardımcı olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hayvanlar için serinletici önlemler - Son Dakika

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