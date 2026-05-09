Sinop\'ta hıdırellez ve güreş şenlikleri

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde, bu yıl 67'ncisi düzenlenen Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği, yağışlı havaya rağmen yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Yöresel değerlerin yaşatıldığı şenliğe 100'den fazla güreşçi katılırken, yörenin kültürel yemeği olan keşkek, kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Güreş Ağası Atilay Çakan olurken, güreş müsabakalarına Sinop, Samsun, Ordu, Sivas, Amasya, Tokat, İstanbul ve Ankara'dan güreşçiler katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Şenliğe; Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP